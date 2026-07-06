하나은행, 달러·원 외환시장 24시간 거래 시대 '첫 포문' 열었다

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6일 24시간 외환거래 전면 개장… 하나은행, 선제적 대응으로 첫 거래 성공

경제부총리·한은 부총재보 '하나 인피니티 서울' 방문, 실시간 시장 점검

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 외환시장의 역사적인 '24시간 개장' 첫날, 하나은행이 독보적인 외환거래 인프라를 앞세워 시장의 포문을 성공적으로 열었다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =하나은행은 외환시장 구조개선에 대한 선제적 대응체계 구축과 국내 최대 규모 외환거래 인프라를 기반으로, 원/달러 외환시장 24시간 전면 개장 첫날의 포문을 성공리에 열었다고 밝혔다. 이날 하나은행 딜링룸 '하나 인피티니 서울'을 방문한 구윤철 경제부총리(사진 왼쪽에서 세번째)와 권민수 한국은행 부총재보(사진 왼쪽에서 두번째), 문지성 재정경제부 국제경제관리관(차관보)(사진 왼쪽에서 첫번째)이 함영주 하나금융그룹 회장(사진 왼쪽에서 네번째), 이호성 하나은행장(사진 왼쪽에서 다섯번째)과 함께 외환시장 발전을 위한 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나금융그룹] 2026.07.06 dedanhi@newspim.com

하나은행은 6일부터 국내 달러·원 외환시장이 24시간 운영으로 전면 개방됨에 따라, 기존의 시간 제약을 해소하고 글로벌 투자자 및 국내외 기업들에 실시간 환율 서비스를 제공하기 시작했다고 밝혔다. 이번 조치로 국내 외환시장은 시간과 장소에 구애받지 않는 글로벌 수준의 접근성을 확보하게 됐다.

이날 개장 첫날을 맞아 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 권민수 한국은행 부총재보가 하나은행의 통합 딜링룸인 '하나 인피니티 서울'을 직접 방문해 시장 상황을 점검했다.

구 부총리와 권 부총재보는 함영주 하나금융그룹 회장, 이호성 하나은행장과 함께 연장된 거래 시간대의 상황을 실시간으로 확인했다. 특히, 하나은행 런던 지점(RFI)을 화상으로 연결해 현지 분위기를 파악하고, 국내 주요 수출기업인 삼성전자와 직접 소통하며 이번 24시간 개장 이후 이뤄진 첫 달러·원 계약 체결 과정을 참관했다.

하나은행은 이번 시장 변화를 위해 일찌감치 준비를 마쳤다. 지난 2024년 국내 최대 규모의 딜링룸인 '하나 인피니티 서울'을 개관하고, 단계적 거래 시간 연장에 맞춰 24시간 근무 체계를 선제적으로 구축했다.

이러한 노력은 성과로 이어지고 있다. 하나은행은 재정경제부와 한국은행이 선정하는 '달러·원 시장 선도은행(FX Leading Bank)'에 5년 연속 선정되었으며, 지난해 서울외환시장운영협의회 발표 기준 현물환, 외환스와프 등 전체 거래량에서 1위를 차지해 '외환 명가'의 입지를 굳혔다.

함영주 하나금융그룹 회장은 "이번 24시간 개장을 계기로 대한민국 국채와 주식 등 원화 자산에 대한 글로벌 투자자들의 투자가 더욱 활발해질 것으로 기대한다"며 "하나금융의 글로벌 네트워크와 강력한 세일즈 역량을 발휘하여 국내 외환시장 선진화와 역외 원화결제시스템 도입을 위한 민·관 협력에 핵심적인 역할을 다하겠다"고 강조했다.

dedanhi@newspim.com