기정원, 스마트공장 우수사례 모집…5개 컨소시엄 선정

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도입기업·공급기업 컨소시엄 대상

중기부 장관 표창 등 인센티브 제공

제조혁신 성공사례 전국 확산 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소기업기술정보진흥원(기정원·TIPA) 인공지능혁신추진단이 스마트공장 지원사업의 우수 성과를 발굴해 제조업 디지털 전환 성공모델로 확산한다. 생산성과 품질 개선은 물론, 매출과 고용 증가 등 경영 성과를 거둔 기업을 선정해 정부 포상과 금융 지원 등을 제공할 계획이다.

추진단은 '2026 스마트공장 지원사업 우수사례 컨소시엄 선정' 참가기업을 오는 24일까지 모집한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 스마트공장 지원사업에 참여한 기업의 우수 성과를 공유하고, 제조 현장의 디지털 전환 성공모델을 확산하기 위해 마련됐다. 도입기업과 공급기업이 함께 컨소시엄을 구성해 신청할 수 있다.

중소기업기술정보진흥원(TIPA) 전경 [사진=중소기업기술정보진흥원] 2025.03.04 rang@newspim.com

모집 대상은 2021년 이후 스마트공장 지원사업에 참여해 성공 판정을 받은 과제를 수행한 컨소시엄이다. 신청 기업은 스마트공장 사업관리시스템을 통해 접수하면 요건 검토와 서면평가를 거쳐 우수사례 후보로 선정된다.

이후 스마트공장 DX멘토단 공개투표를 통해 최종 5개 우수사례 컨소시엄을 선정한다. 평가는 생산성과 품질 향상 등 공정 개선 성과를 비롯해 매출과 고용 증가 등 경영 성과, 솔루션 활용도, 종합기술서 등을 종합적으로 반영해 진행한다.

선정된 기업에는 중소벤처기업부 장관 표창과 함께 ▲글로벌 역량 강화 프로그램 ▲우수사례 홍보영상 제작 ▲우수사례집 수록 ▲노무 자문 ▲저리융자 우대 ▲포상금 등 다양한 혜택이 제공된다.

추진단은 선정 기업의 성과를 홍보 콘텐츠로 제작해 스마트공장 지원사업의 대표 성공모델로 활용하고, 제조업 디지털 전환 우수사례 확산에도 나설 계획이다.

안광현 추진단 단장은 "스마트공장 구축을 통해 우수한 성과를 창출한 기업들의 경험과 노하우를 널리 공유하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "제조혁신 성과를 보유한 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 강조했다.

rang@newspim.com