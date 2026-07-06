노랑풍선, 베트남 4개 지역 허니문 상품 신규 출시

다낭·나트랑·푸꾸옥·남호이안 프리미엄 리조트 중심

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 베트남의 다낭, 나트랑, 푸꾸옥, 남호이안을 신규 허니문 목적지로 추가했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 신규 허니문 상품은 지역별 프리미엠 리조트를 중심으로 구성했다. 다낭의 '나만 리트릿 리조트', 나트랑의 '알마 리조트', 푸꾸옥의 '세일링클럽 시그니처 리조트', 남호이안의 '로빈슨 리조트'에서 신혼부부들이 선호하는 풀빌라 및 고급 객실을 제공한다.

허니문 고객 전용 특전도 마련했다. 플로팅 조식, 스파 마사지, 프라이빗 디너, 객실 데코레이션 등 로맨틱한 여행을 위한 혜택을 제공하며, 상품에 따라 하프보드 또는 올인클루시브 플랜을 적용했다.

푸꾸옥 세일링클럽 시그니처 리조트. [사진=노랑풍선]

베트남은 국내에서 약 4~6시간이면 이동할 수 있다. 다낭은 미케비치와 바나힐 등 관광과 휴양을 함께 즐길 수 있으며, 나트랑은 긴 해안선과 대규모 리조트 단지, 푸꾸옥은 에메랄드빛 바다와 프라이빗 풀노랑풍선빌라를 갖춘 베트남 대표 섬 휴양지다. 남호이안은 올인클루시브 리조트를 기반으로 여유로운 휴양을 원하는 신혼부부들에게 적합하다.

노랑풍선 관계자는 "최근 허니문 고객들은 이동 부담은 줄이고 휴양의 만족도는 높일 수 있는 여행을 선호한다"며 "이번 베트남 신규 상품은 프리미엄 리조트와 다양한 허니문 특전을 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징"이라고 말했다. 회사는 앞으로 고객의 여행 스타일과 예산에 맞춘 다양한 허니문 상품을 지속적으로 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com