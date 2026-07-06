HLB생명과학R&D, 상반기 국책과제 5건…"헴프 신약 연구 확대"

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경북 헴프 규제자유특구 참여…4년간 296억원 투입

CBD 넘어 CBG·CBC·CBN까지…실증 범위 확대

후보물질 발굴부터 비임상까지 전주기 연구 수행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB생명과학R&D가 올해 상반기에만 5건의 국책과제에 선정되며 의료용 헴프 기반 신약 개발 연구를 확대한다. 회사는 경북 산업용 헴프 규제자유특구 사업에 참여해 미량 칸나비노이드 기반 후보물질 발굴과 비임상 연구를 수행할 예정이다.

6일 HLB생명과학R&D는 중소벤처기업부와 국무조정실이 지정한 '경북 산업용 헴프(대마) 규제자유특구' 사업의 공동 참여기관으로 선정됐다고 밝혔다.

이번 사업에는 HLB생명과학R&D를 비롯해 네오켄바이오, 에이팩, 엔비더팜, 토포랩, 아이엔지알 등이 참여한다. 한국과학기술연구원(KIST), 경북바이오산업연구원 등과 함께 4년간 총 296억원을 투입해 헴프 재배부터 원료 생산, 비임상 연구, 사업화까지 이어지는 연구개발 체계를 구축할 계획이다.

[사진=HLB생명과학R&D]

사업은 기존 칸나비디올(CBD) 중심의 산업용 헴프 실증 범위를 칸나비게롤(CBG), 칸나비크로멘(CBC), 칸나비놀(CBN) 등 미량 칸나비노이드까지 확대하는 데 초점을 맞추고 있다. 미량 칸나비노이드는 대마에 극미량 존재하는 비향정신성 성분으로, 항염과 신경보호, 면역조절 등 다양한 생리활성이 보고되면서 의료용 신약 개발 가능성이 연구되고 있다.

HLB생명과학R&D는 이번 과제에서 미량 칸나비노이드 기반 후보물질 발굴과 비임상 연구를 담당한다. 적응증 발굴을 비롯해 세포 및 동물 효능평가, 약동·약력학(PK/PD) 분석, 안전성 평가 등을 수행해 임상 단계로 이어질 수 있는 후보물질 확보를 추진할 계획이다.

회사는 이번 연구를 통해 확보한 비임상 데이터와 연구 성과를 바탕으로 국내외 특허 확보와 의료용 헴프 사업화를 추진한다는 방침이다. 또한 HLB그룹의 신약 개발 경험과 연구 역량을 기반으로 미량 칸나비노이드 치료제 개발과 원료의약품 경쟁력 확보에도 나설 계획이다.

HLB생명과학R&D는 비임상 연구와 후보물질 발굴을 중심으로 HLB그룹 신약개발의 초기 연구를 담당하고 있다. 올해 상반기에만 5건의 국책과제에 선정되며 연구개발 역량을 확대하고 있다.

HLB그룹은 현재 100명 이상의 연구개발(R&D) 인력을 중심으로 신약 파이프라인을 개발하고 있다. 올해 하반기에는 HLB의 간암 신약 미국 식품의약국(FDA) 허가 심사 결과를 비롯해 HLB테라퓨틱스의 각막염 치료제 'RGN-259' 글로벌 임상 3상 결과, 담관암 신약의 FDA 허가 심사 등 주요 연구개발 일정이 예정돼 있다.

HLB생명과학R&D 관계자는 "이번 특구 사업 참여를 통해 미량 칸나비노이드 기반 신약 개발 연구를 본격화할 계획"이라며 "비임상 연구를 기반으로 경쟁력 있는 후보물질과 연구 데이터를 확보하고, 향후 기술이전과 글로벌 공동개발로 이어질 수 있도록 연구를 지속하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com