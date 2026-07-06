에이엘티 경영진, 잇따른 자사주 매입

AI 핵심 요약beta
- 에이엘티 천병태 회장과 이은철 사장이 6일 자사주를 매입했다.
- 천 회장은 9899주, 이 사장은 3000주를 추가 취득했다.
- 회사는 테스트 장비 투자 확대와 실적 개선을 추진 중이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비메모리 반도체 후공정 테스트 전문기업 에이엘티가 경영진의 자사주 매입을 잇따라 진행했다고 6일 밝혔다.
천병태 회장은 최근 에이엘티 주식 9899주를 총 약 1억원 규모로 장내매수했다. 이은철 사장도 지난달 17일부터 19일까지 보통주 3000주를 추가 취득해 보유 주식 수를 기존 3000주에서 6000주로 늘렸다.
회사에 따르면 이번 매입은 경영진의 책임경영 의지를 나타내는 것이다. 에이엘티는 AI, 차량용 반도체, 고성능 메모리 컨트롤러 등 고부가 반도체 시장에 대응하기 위해 테스트 장비 투자를 확대하고 있다.
반도체 후공정 테스트 수요가 고도화되는 가운데 회사는 생산 기반과 고객 대응 역량을 강화해 나가고 있다. 지난해까지는 업황 둔화와 비용 부담이 실적에 영향을 미쳤으나, 올해는 주요 고객사의 테스트 수요 회복과 고부가 제품 비중 확대를 통해 수익성 개선을 추진 중이다.
에이엘티 관계자는 "반도체 후공정 테스트 분야에서 축적해 온 기술력과 생산 역량을 기반으로 실적 개선과 주주 신뢰 회복에 힘쓰겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com