엑스큐어, 양자보안·디지털자산 신사업 통합 거점 구축

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나오리스코리아·AXG엑스큐어코리아 거점 통합

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 엑스큐어가 양자보안과 디지털자산 분야의 신사업 추진 시너지를 높이기 위해 관계사들의 업무 거점을 서울 강남으로 통합한다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 나오리스코리아와 AXG엑스큐어코리아 등 신사업 조직의 실무 거점을 강남에 모아 기술 협력, 사업 개발, 파트너십, 고객 대응 기능을 유기적으로 연결할 계획이다. 강남은 금융·핀테크·블록체인·정보기술(IT) 보안 기업과 투자·파트너 네트워크가 밀집한 지역이다.

통합 거점은 포스트퀀텀(PQC) 보안, 디지털자산 보안, 실물자산(RWA)/토큰증권(STO), 스테이블코인 결제·정산 보안, 기관용 커스터디·지갑 보안 사업의 실행 허브 역할을 한다. 양자보안·디지털자산 신사업 전략 총괄, 나오리스코리아의 PQC 및 양자보안 사업화 지원, AXG엑스큐어코리아의 RWA/STO·스테이블코인·커스터디 보안 사업 연계, 유심/이심·보안요소 기반 계정 인증 및 고액거래 승인 모델 개발, 금융·통신·결제·거래소·커스터디·RWA 사업자 대상 파트너 브리핑, 국내외 기술·금융 파트너 협력 지원 등의 기능을 수행한다.

엑스큐어 로고. [사진=엑스큐어]

엑스큐어는 기존 보안칩, 유심/이심, 스마트카드, 보안 솔루션 사업에서 축적한 기술력과 고객 접점을 기반으로 사업 범위를 확대하고 있다. 나오리스코리아를 통해 PQC 기반 차세대 보안 기술의 국내 사업화와 한국형 양자보안 인프라 구축을 추진하고, AXG엑스큐어코리아를 통해 RWA/STO, 스테이블코인, 디지털자산 결제·정산, 기관용 보안 패키지 사업을 연계한다.

김지원 엑스큐어 대표는 "나오리스코리아의 포스트퀀텀 보안 기술 역량, AXG엑스큐어코리아의 디지털자산 사업 역량, 엑스큐어의 기존 USIM/eSIM 및 보안 솔루션 기반을 한곳에서 연결해 사업화 속도를 높이겠다"고 말했다. 이어 "디지털자산 제도화가 진행될수록 보안, 인증, 검증, 승인, 감사 추적 체계의 중요성이 커질 것"이라며 "금융, 통신, 결제, 거래소, 커스터디, RWA 사업자들이 필요로 하는 계정·거래·자산 보호 인프라를 선제적으로 준비해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 엑스큐어는 지난 6월 AXG엑스큐어코리아 법인 설립을 완료하고 디지털자산 자금과 실물자산을 연결하는 제도권 인프라 사업을 본격화했다. 향후 에너지저장장치(ESS), 데이터센터 전력 인프라, 전기차 배터리 이력관리, 스마트팩토리, 산업 사물인터넷(IoT) 분야로 적용 범위를 넓혀갈 방침이다.

nylee54@newspim.com