두나무, 업클래스 앰배서더 1기 활동 성료

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종합 우수 성과자에 스페셜 앰배서더 시상

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 업비트 운영사 두나무는 지난 3일 서울 역삼동 UP Space에서 '업클래스 앰배서더 1기' 해단식을 열었다고 6일 밝혔다. 4월 출범한 1기 앰배서더 12명이 3개월간의 활동을 마무리했다.

1기 앰배서더는 서류 심사, 사전 과제, 화상 면접을 거쳐 선발됐다. SNS 영향력을 주요 기준으로 삼았으며, 상반기 업클래스가 진행된 6개 대학을 포함한 다양한 학교의 학생들로 구성됐다.

[사진= 두나무]

앰배서더들은 3개월간 캠퍼스 세션에 직접 참여해 현장을 기록했다. 2인 1조로 팀을 이뤄 두나무 현직자 및 강연자와 인터뷰를 진행했으며, '코인은 투자 대상인가, 기술인가' 등 학생 관점에서 디지털자산에 대한 인식을 조사하는 캠퍼스 보이스 인터뷰도 주도했다. 대학내일 현직 에디터의 강연과 1:1 원고 피드백 등 실무 멘토링도 받았다.

앰배서더들이 발행한 콘텐츠는 100개 이상으로 누적 조회수 약 7만 건을 기록했다. 이들 콘텐츠는 두나무 블로그와 경제 매거진 '에크케' 등 외부 채널에도 연계 발행됐다.

해단식에서는 발대식 당시 작성한 'LEVEL-UP 보드'를 되돌아보며 앰배서더 전원이 성장 과정과 포부를 나누는 회고 발표를 진행했다. 전원에게 수료증이 전달됐으며, 콘텐츠 뷰 수 및 참여도 등 4개 영역 종합 평가에서 가장 우수한 성과를 보인 2명에게는 '스페셜 앰배서더' 시상과 함께 30만 원 상당의 비트코인이 전달됐다.

윤선주 두나무 CBIO는 "앰배서더들의 참신한 시각과 열정 덕분에 대학생들에게 디지털자산과 미래 금융의 가치를 더욱 쉽고 친근하게 알릴 수 있었다"고 말했다.

romeok@newspim.com