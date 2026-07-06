갤럭시아머니트리, 의료관광 스테이블코인 결제 PoC 완료

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아머니트리가 6일 외국인 의료관광 스테이블코인 결제 PoC를 유큐브·협회와 완료했다.
- 실증에서 외국인 의료서비스 예약·결제 전 과정에 스테이블코인 적용 가능성과 정산·환불 체계를 점검했다.
- 회사는 스테이블코인 결제가 환전·결제 실패 장벽을 줄여 외국인 대상 국내 서비스 접근성을 높인다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 갤럭시아머니트리가 유큐브, 대한의료관광진흥협회와 함께 외국인 대상 국내 의료관광 서비스의 스테이블코인 결제 개념검증(PoC)을 완료했다고 6일 밝혔다.
이번 PoC는 외국인이 국내 의료서비스를 예약하고 이용할 때 발생하는 환전, 해외카드 승인, 결제 실패, 정산 지연 등의 불편을 줄일 수 있는지를 검증하기 위해 진행됐다. 유큐브의 글로벌 의료서비스 예약 플랫폼 '유큐브메디'를 기반으로 갤럭시아머니트리는 스테이블코인 결제 테스트 환경과 운영 프로세스를 담당했고, 대한의료관광진흥협회는 국내 의료관광 생태계 확산과 기관 협력 측면에서 참여했다.
회사에 따르면 이번 실증에서는 외국인의 국내 의료서비스 예약 과정에서 스테이블코인 기반 결제의 기술적·운영적 적용 가능성을 점검했다. 결제 승인 이후 플랫폼과 제휴기관 간 정산 프로세스의 안정성과 고객 안내, 결제 확인, 취소·환불, 정산 데이터 관리 체계 등을 중점적으로 검증했다.
스테이블코인은 달러 등 법정화폐 가치에 연동되는 디지털자산으로 국가 간 결제 시 환전 비용과 지연 문제를 줄일 수 있다. 의료관광 분야는 외국인 고객의 사전 예약, 보증금 결제, 잔금 결제, 환불, 정산 등 여러 결제 접점이 존재해 스테이블코인 활용 가능성이 큰 영역이다.
갤럭시아머니트리 관계자는 "외국인 고객이 국내에서 의료, 관광, 쇼핑 등 다양한 서비스를 이용할 때 가장 먼저 부딪히는 장벽 중 하나가 결제"라며 "이번 PoC를 통해 스테이블코인 결제가 외국인 대상 국내 서비스의 접근성을 높일 수 있음을 확인했다"고 말했다.
nylee54@newspim.com