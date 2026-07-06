KB금융, 휴머노이드 로봇 경진대회 후원

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹은 6일 휴머노이드 로봇 경진대회를 후원했다.
- 인천 송도에서 열린 대회엔 12개 팀이 참가해 실제 제조공정 미션을 수행했다.
- 서울대 ROBI팀이 대상을 받았고 KB금융은 총 3000만원 상금을 후원했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹은 국내 최초 휴머노이드 로봇 실증형 경진대회인 '2026 휴머노이드 챌린지'를 후원했다고 6일 밝혔다.
산업통상부가 주최하고 한국로봇산업진흥원, 한국로봇융합연구원이 공동 주관한 이 대회는 휴머노이드 로봇의 상용화 수준과 제조 현장 적용 가능성을 검증하기 위해 마련됐다. 지난 2~3일 인천 송도컨벤시아에서 열렸으며, 국내 휴머노이드 로봇 플랫폼을 보유한 전국 주요 대학·연구기관 12개 팀이 참가했다.
참가팀들은 실제 제조 공정을 구현한 환경에서 부품 선별, 부품 운반, 순차 조립, 휠 장착·체결 등의 미션을 수행했다. 이를 통해 휴머노이드의 정밀 작업 능력과 자율 제어 기술을 선보였다.
대상은 서울대학교 ROBI팀이 차지했다. 김준오 팀장은 "이번 대회의 성과를 바탕으로 대한민국 로봇 산업이 한 단계 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
KB금융은 이번 대회에 총 3000만원 규모의 상금을 후원했다. KB금융 관계자는 "AI와 로보틱스 기술은 미래 산업의 경쟁력을 이끌 핵심 분야"라며 "미래 기술 인재들이 성장할 수 있는 기반을 마련하고 국내 혁신 산업 생태계와 함께 성장하는 금융파트너가 될 것"이라고 밝혔다.
romeok@newspim.com