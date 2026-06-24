삼성전자서비스, 국가서비스대상 2년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자서비스가 24일 2026 국가서비스대상에서 가전 AS 부문 대상을 2년 연속 수상했다고 밝혔다.
- 국가서비스대상은 서비스 가치와 고객 만족도를 종합 평가해 산업계와 학계 전문가로 구성된 운영위가 수상 기업을 선정한다.
- 삼성전자서비스는 블루패스·AI 사전 케어 알림·삼성케어플러스 등 차별화된 가전 관리 서비스를 제공해 높은 평가를 받았다.
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AI 사전 케어·무상 추가 점검 도입으로 차별화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자서비스는 산업정책연구원이 주관하는 '2026 국가서비스대상'에서 가전 AS 부문 대상을 수상하며 2년 연속 업계 최고 평가를 받았다고 24일 밝혔다.
국가서비스대상은 산업통상자원부와 중소벤처기업부 등이 후원하는 서비스 분야 평가 제도다. 산업계와 학계 전문가로 구성된 운영위원회가 서비스 가치와 고객 만족도 등을 종합 평가해 수상 기업을 선정한다.
삼성전자서비스는 고객 수요 변화에 맞춘 차별화된 서비스로 높은 평가를 받았다. 가전 구독 고객을 위한 '블루패스' 서비스를 도입해 인공지능(AI) 기반 사전 케어 알림과 추가 무상 점검 서비스인 '하나 더 서비스'를 제공하고 있다.
AI 사전 케어 알림은 스마트싱스와 연동된 가전제품의 이상 징후를 분석해 고객에게 안내하는 서비스다. 현재 에어컨, 냉장고, 세탁기, 로봇청소기 등 11개 제품, 24개 증상에 대해 지원한다.
삼성전자서비스는 이와 함께 '삼성케어플러스 가전·TV'를 통해 점검, 필터 교체, 전문 세척 등 맞춤형 관리 서비스도 제공하고 있다.
syu@newspim.com