삼성전자서비스, KS-SQI 전 부문 1위…25년 연속 정상

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자서비스가 2일 KS-SQI 조사에서 가전·휴대전화·컴퓨터 AS 전 부문 1위를 차지했다고 밝혔다.
- 삼성전자서비스는 전자제품 AS 업계 최초로 25년 연속 1위를 기록했고, 휴대전화·컴퓨터·가전 AS에서 각각 23년·25년·22회 정상에 올랐다고 했다.
- 회사는 AI 기반 원격진단·실시간 엔지니어 배정·전국 서비스센터 예약 확대 등으로 고객 편의성을 높이고 지속 혁신하겠다고 밝혔다.
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AI 원격진단·예약 서비스로 고객 만족도 높여
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자서비스가 '2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)' 조사에서 가전제품·휴대전화·컴퓨터 애프터서비스(AS) 전 부문 1위에 선정됐다고 2일 밝혔다.
한국표준협회가 주관하는 KS-SQI는 실제 서비스 이용 고객 평가를 바탕으로 서비스 전문성, 이용 편리성, 사회적 가치 등을 종합 평가하는 지표다.
삼성전자서비스는 전자제품 AS 업계 최초이자 유일하게 25년 연속 1위를 기록했다. 컴퓨터 AS는 25년 연속, 휴대전화 AS는 23년 연속 정상에 올랐으며, 가전제품 AS 부문에서도 통산 22회 1위를 차지했다.
회사는 인공지능(AI)을 활용한 서비스 혁신에 주력하고 있다. IT 제품 원격 상담 서비스를 스마트폰과 가전제품까지 확대했으며, 스마트싱스와 연동한 '가전제품 원격진단(HRM)' 서비스를 통해 제품 상태를 AI로 분석해 최적의 조치 방안을 안내한다.
또 전국 서비스 현황을 실시간 분석해 엔지니어를 배정하고, 휴대전화 서비스센터 예약 서비스를 전국으로 확대하는 등 고객 편의성을 높였다.
김영호 삼성전자서비스 대표이사 부사장은 "가전, 휴대전화, 컴퓨터 AS 전 부문 1위 선정에 감사드린다"며 "앞으로도 고객이 언제 어디서나 편리하게 삼성전자 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com