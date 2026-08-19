창업 열기 2배로 키운다...중기부, '모두의 창업' 도전자 1만명 모집

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 19일 2차 모두의 창업 프로젝트 1만명을 모집했다
- 예비창업자와 비수도권 참여자를 중심으로 선발 폭을 넓혔다
- 최종 우승자에는 일반·기술 10억원, 로컬 1억원을 지원했다
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일반·기술 8000명·로컬 2000명 선발
활동자금 200만원...사업화 최대 3000만원
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 혁신적인 아이디어를 보유한 창업 도전자 1만명을 선발한다. 1차 프로젝트보다 선발 규모를 2배로 확대하고 예비창업자와 비수도권 참여자를 중심으로 지원한다.
중소벤처기업부는 오는 20일부터 9월17일까지 '2차 모두의 창업 프로젝트' 참여자를 모집한다고 19일 밝혔다.
모두의 창업 프로젝트는 국민 누구나 아이디어를 바탕으로 창업에 도전할 수 있도록 국가가 창업 인재를 발굴하고 육성하는 사업이다. 지난 3월 시작한 1차 프로젝트에는 정부 창업·아이디어 공모전 가운데 역대 최대 규모인 6만3000여명이 지원했다.
이번 2차 프로젝트에서는 일반·기술 트랙 8000명과 로컬 트랙 2000명 등 총 1만명을 선발한다. 일반·기술 트랙은 아이디어와 기술을 활용해 새로운 가치를 창출하는 창업가를, 로컬 트랙은 지역자원에 창의성과 혁신성을 결합한 창업가를 대상으로 한다.
전체 선발 인원의 80% 이상은 예비창업자로 구성한다. 지역 창업 생태계 활성화를 위해 일반·기술 트랙은 70% 내외, 로컬 트랙은 90% 내외를 비수도권 참여자로 선발할 계획이다.
다른 업종의 창업을 준비하는 기존 창업자의 신청 자격도 업력 3년 이내에서 7년 이내로 확대한다. 1차 프로젝트에 탈락한 뒤 아이디어를 개선해 다시 신청한 재도전자에게는 선발 과정에서 우대 혜택을 준다.
1단계에서 선발된 도전자에게는 1대1 초기 멘토링과 창업활동자금 200만원, 인공지능(AI) 솔루션을 제공한다. 경영과 회계, 코딩, 미디어 제작 등에 활용할 수 있는 AI 솔루션 약 50개를 지원할 예정이다.
일반·기술 트랙에서는 지역 오디션에 진출할 1000명을 선발해 시제품 제작 등을 위한 사업화자금을 최대 2000만원까지 지원한다. 이후 지역 오디션을 거쳐 창업 루키 200명을 뽑는다.
로컬 트랙은 광역 오디션 진출자 1200명에게 사업화자금을 최대 3000만원까지 지원한 뒤 창업 루키 200명을 선정한다.
일반·기술 트랙 최종 우승자에게는 상금 5억원과 5억원 이상의 투자를 합쳐 총 10억원 이상을 지원한다. 로컬 트랙에서는 파이널 라운드에 진출한 13명에게 최대 1억원의 상금을 제공한다.
중기부는 심사의 공정성을 높이기 위해 멘토 3명이 함께 평가하는 다면심사 제도와 AI 생성률·표절률을 점검하는 검증 모델을 도입한다. 창업활동자금의 사용처도 온라인 결제대행(PG) 업종까지 확대한다.
창업 보육기관은 170여곳으로 늘어난다. 하나은행과 신한 스퀘어브릿지 등 민간기업과 한국수자원공사 등 공공기관이 신규로 참여한다.
신청은 오는 20일 오전 9시부터 9월17일 오후 4시까지 모두의 창업 플랫폼을 통해 할 수 있다. 중기부는 이날 서울 KT&G 상상플래닛에서 사업 설명회를 열고, 21일부터 전국에서 지역별 설명회도 진행할 예정이다.
조경원 중기부 창업정책관은 "이번 2차 프로젝트는 현장의 목소리를 반영해 도전의 문을 넓히고 지원체계를 고도화했다"며 "아이디어를 세상에 펼치고 싶은 국민의 적극적인 도전과 참여를 바란다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com