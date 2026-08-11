전통시장 냉방설비 지원 늘린다...중기부, 청주서 폭염 대응 점검

AI 핵심 요약beta
- 중기부 노용석 차관이 11일 청주 사창시장을 점검했다.
- 전통시장 쿨링포그와 무더위쉼터 운영을 확인했다.
- 폭염 저감장치와 안전 지원을 확대하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
온열질환 예방키트 배포
냉방기기 안전점검
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 전통시장의 온열질환을 예방하기 위해 쿨링포그와 이동식 냉방기 등 폭염 저감장치 지원을 확대한다.
중기부는 노용석 제1차관이 11일 충북 청주 사창시장을 찾아 폭염 대비 안전관리 실태를 점검하고 상인들의 애로사항을 들었다고 밝혔다.
노 차관은 시장에 설치된 쿨링포그(cooling fog·증발냉방장치)의 작동 여부와 고객 무더위쉼터 운영 상태를 확인했다. 냉방기기 사용 증가에 따른 화재 위험과 고령 상인의 영업 환경도 점검했다.
중기부는 시장 상인들에게 온열질환 예방키트를 배포하고 충분한 수분 섭취와 휴식, 무더위 시간대 야외 활동 자제 등 행동 요령을 안내했다.
노 차관은 "상인과 고객이 안전하고 쾌적하게 전통시장을 이용할 수 있도록 노력해 달라"며 "쿨링포그 시스템과 이동식 냉방기 등 폭염 저감장치를 대폭 확대하겠다"고 말했다.
중기부는 지방정부 및 상인회와 협력해 전통시장의 폭염 취약요인을 점검하고 안전한 영업환경 조성을 위한 지원을 강화할 방침이다.
jongwon3454@newspim.com