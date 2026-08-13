방산·AI에 민간자금 끌어온다...중기부, 1조 규모 'LP성장펀드' 출범

AI 핵심 요약beta
- 정부가 13일 LP성장펀드 출범식을 열고 약 1조원 벤처펀드를 조성했다.
- 정부 재정 비중은 20%로 낮추고 민간자금 80%를 끌어내기로 했다.
- 연기금·금융권 참여로 방산·AI 등 특화펀드도 만든다.
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방산 특화펀드 1100억…전략산업에 2500억
14일 첫 출자사업 공고·4분기 운용사 선정
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 연기금과 금융권, 산업계의 벤처투자를 끌어내기 위해 약 1조원 규모의 '유한책임출자자 성장펀드(LP성장펀드)'를 조성한다. 정부 재정 출자 비중을 20%로 낮추고 민간자금 비중을 80%까지 높여 재정 투입액의 5배가 넘는 벤처펀드를 만든다는 구상이다.
중소벤처기업부와 한국벤처투자는 13일 서울 스타트업벤처캠퍼스(SVC)에서 출자기관 등과 함께 LP성장펀드 출범식과 3분기 모태펀드 정책포럼을 개최했다.
LP성장펀드는 연기금과 금융회사, 기업 등 민간 출자자(LP·Limited Partner)가 벤처투자에 참여할 수 있도록 출자기관별 맞춤형 구조를 제공하는 투자 플랫폼이다. 정부는 자펀드와 모펀드 방식의 투트랙 출자 구조를 마련하고 우선손실충당과 풋옵션 등의 혜택을 제공한다.
민간 출자자가 3400억원을 출자하면 모태펀드가 1700억원을 연계해 우선 5100억원을 마련한다. 이후 벤처캐피털(VC)이 추가 민간자금을 모집해 전체 벤처펀드 규모를 약 1조원으로 확대할 계획이다.
통상 모태펀드 출자사업에서 정부 재정이 차지하는 비중은 60% 안팎이지만 LP성장펀드는 이를 20%로 낮춘다. 나머지 80%는 연합 출자자와 VC가 각각 40%씩 부담하는 구조다.
현재 LP성장펀드 출자를 결정한 기관은 18곳이다. 이 가운데 국민체육진흥기금과 공급망안정화기금, 한국수출입은행, KMI한국의학연구소, 극동물류그룹 등 5곳은 이번 펀드를 계기로 처음 벤처투자조합 출자에 나선다.
국민체육진흥기금과 산업재해보상보험및예방기금, 공급망안정화기금 등 3개 연기금도 출자를 확정했다. 추가로 복수의 연기금이 최종 의사결정을 진행 중이며, 이들의 참여가 확정되면 연기금 출자액은 지난해보다 5배 이상 확대될 전망이다.
방산과 인공지능(AI), 뷰티, 바이오 등 전략산업에 집중적으로 투자하는 펀드도 조성한다. 한국수출입은행과 BNK금융그룹 컨소시엄이 참여하는 1100억원 규모의 방산 특화펀드를 만들 예정이다.
네이버와 효성, GS, 선익시스템, 극동물류그룹, 태화그룹 등 대·중견·중소기업이 참여하는 개방형 혁신(Open Innovation) 펀드도 약 2500억원 규모로 결성한다.
중기부는 14일 LP성장펀드의 첫 출자사업을 공고하고 4분기 안에 운용사를 선정할 계획이다.
노용석 중기부 제1차관은 "정부는 마중물 공급자 역할에서 더 나아가 축적된 국가자본을 모험자본으로 흐르게 만드는 모태펀드 2.0 시대를 준비해야 한다"며 "모태펀드가 차세대 벤처투자 플랫폼으로 역할을 강화하도록 하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com