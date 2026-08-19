조정식 의장 "AI·반도체 전력 수요 급증…전력, 국가안보 관점서 봐야"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 19일 AI 전력수요 급증에 국가안보 차원 대응을 강조했다.
- 안정적 전력공급망이 산업경쟁력과 국가기능 유지의 핵심이라 했다.
- 국회는 전력망 확충과 차세대 전력기술 육성을 지원하겠다고 했다.
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"전력망 확충·차세대 기술 육성…국회도 정책 추진 적극 지원"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정식 국회의장은 19일 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 클러스터 확대로 전력 수요가 급증하고 있다며 전력 문제를 국가안보 차원에서 접근해야 한다고 강조했다.
조 의장은 이날 국회의원회관에서 열린 '전력산업발전을 통한 전력안보 강화 국회세미나' 환영사를 통해 "전 세계적으로 AI 데이터센터와 반도체 클러스터의 급격한 확대로 전력 수요가 폭증하면서 에너지 문제가 핵심 이슈로 부상하고 있다"고 말했다.
이어 "안정적인 전력 공급망은 산업경쟁력을 좌우하는 것은 물론 비상시 국가 기능을 유지하는 핵심 안보 인프라"라며 "전력 공급의 차질이 산업과 경제의 피해를 넘어 국가안보의 위험으로 이어질 수 있는 만큼 전력을 국가 안보적 관점에서 바라봐야 한다"고 강조했다.
조 의장은 전력망 확충과 차세대 전력기술 육성 필요성도 언급했다.
그는 "국회는 지난해 '국가기간 전력망 확충 특별법'을 제정해 첨단산업의 전력 수요에 적기 대응하기 위한 제도적 기반을 마련했다"며 "앞으로도 안정적인 전력 공급을 위해 전력산업 구조를 면밀하게 점검하고 차세대 전력기술을 적극 육성해야 한다"고 밝혔다.
그러면서 "이를 통해 우리 전력산업의 경쟁력을 높이는 것은 물론 세계 시장을 선도하는 새로운 글로벌 수출산업으로 키워내야 한다"고 말했다.
조 의장은 "오늘 세미나가 국가 차원의 실효성 있는 전력안보 전략을 마련하는 계기가 되길 바란다"며 "국회도 현장의 의견을 수렴해 전력안보 강화를 위한 정책이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com