SK바이오팜, 美 세노바메이트 특허소송 합의…MSN과 분쟁 종결

AI 핵심 요약beta
- SK바이오팜은 19일 MSN과 세노바메이트 미국 특허소송에 합의했다.
- 양사 소송은 종결됐고 합의 조건은 공개하지 않았다.
- 회사는 후속 특허 보호 기반을 확보했다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜이 뇌전증 신약 '세노바메이트'(미국 제품명 엑스코프리)와 관련해 인도 제네릭 제약사 MSN 래보라토리스와 진행해 온 미국 특허소송에 합의했다.
SK바이오팜은 세노바메이트 관련 미국 특허소송에서 MSN과 합의에 도달했다고 19일 밝혔다. 구체적인 합의 조건은 공개하지 않았다. 이번 합의에 따라 미국 델라웨어주 연방지방법원에 계류 중이던 양사 간 특허소송은 종결된다.
SK바이오팜은 자사 특허 보호 범위와 관련 조건에 따라 MSN에 향후 세노바메이트 제네릭 제품을 출시할 수 있는 권리를 부여하기로 했다. 다만 제네릭 제품의 실제 출시 여부와 시기는 미국 규제당국의 허가 절차와 양사 간 비공개 합의에서 정한 조건 등에 따라 달라질 수 있다.
이번 소송은 세노바메이트의 물질특허가 아닌 후속 특허를 둘러싼 분쟁이다. 세노바메이트의 미국 물질특허는 2032년 만료될 예정이다.
SK바이오팜은 이번 합의를 통해 물질특허 만료 이후에도 엑스코프리에 대한 후속 특허 보호를 이어갈 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다. 회사는 이번 합의가 엑스코프리의 지속적인 성장 기반을 강화하고 미국 시장에서 장기적인 시장 지위를 유지하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.
sykim@newspim.com