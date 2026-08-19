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에이피알, 아모레·LG생건 이익 추월…EBD로 메디컬 에스테틱 확장

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  • 에이피알이 올 상반기 영업이익 3428억원으로 1위 했다.
  • 유럽 매출 2289억원 급증에 연간 목표를 5000억원으로 올렸다.
  • 연내 EBD 1종 출시와 AI로 가품 대응에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

EBD 제품 연내 출시 예정
병원용 장비 출시 기대
유럽 매출 2289억 원 달성
AI 모니터링으로 가품 관리

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이피알이 올 상반기 영업이익에서 아모레퍼시픽과 LG생활건강을 나란히 앞지르며 사상 최대 실적을 기록했다. 유럽 매출은 전년 동기 대비 363% 급증한 2289억원을 기록해 연간 목표치를 5000억원으로 상향 조정했고, 신성장동력인 에너지 기반 의료기기(EBD·Energy-Based Device)를 연내 출시해 메디컬 에스테틱 사업의 첫 단추를 끼운다. 급증하는 메디큐브 가품에는 AI(인공지능) 모니터링으로 맞서고 있다.

에이피알, 메디큐브 잠실 팝업 스토어. [사진= 에이피알]

에이피알의 올해 상반기 연결 영업이익은 3428억원으로 집계됐다. 같은 기간 아모레퍼시픽은 2440억원, LG생활건강은 2106억원을 기록해 에이피알이 아모레퍼시픽보다 988억원, LG생활건강보다 1322억원 많은 영업이익을 냈다.

매출 규모는 여전히 격차가 있다. 상반기 매출은 LG생활건강 3조 2340억원, 아모레퍼시픽 2조 3117억원, 에이피알 1조 3609억원 순으로 에이피알이 이들 회사의 3분의 1 수준이다. 다만 영업이익률에서는 에이피알이 25.2%를 기록해 아모레퍼시픽(10.6%)의 두 배, LG생활건강(6.5%)의 약 네 배에 달했다. 지난해 상반기까지만 해도 영업이익 순위는 LG생활건강, 아모레퍼시픽, 에이피알 순이었으나 1년 만에 뒤집혔다. 에이피알 매출의 90.6%가 해외에서 나오는 만큼, 이 같은 이익 체력은 해외 판매 확대가 뒷받침한 결과다.

이 같은 해외 성장을 이끈 축 중 하나가 유럽이다. 에이피알은 2026년 상반기 유럽 매출액이 2289억원으로 집계됐다고 19일 밝혔다. 이는 에이피알 상반기 전체 매출의 약 17%에 해당하는 비중이다.

에이피알 영업 이익 비교. [AI 그래픽= 김용석 기자]

유럽 실적은 아마존 채널을 중심으로 한 온라인 판매 확대가 견인했다. 에이피알은 지난해 연말 영국·프랑스·독일·이탈리아·스페인 등 유럽 주요국 아마존에 브랜드 공식 판매관을 열었는데, 올해 6월 기준 각국 매출이 1월 대비 평균 8배 이상 늘었다. 6월은 아마존 최대 할인 행사인 '프라임데이' 프로모션 효과로 역대 최대 월 매출을 달성하며 상반기 실적을 뒷받침했다.

오프라인 판매도 가파르게 성장했다. 에이피알은 2025년 초 유럽 오프라인 시장에 처음 진출한 이후 입점 채널을 계속 늘려왔고, 올해 3월에는 대형 뷰티 유통채널 세포라에 입점하며 판로를 넓혔다. 이에 힘입어 상반기 유럽 오프라인 누적 매출은 전년 동기 대비 9배 이상 증가했다. 현지 수요에 맞춰 제품 라인업도 확대돼, 상반기 유럽 내 운영 SKU(상품 수)는 지난해 대비 5배 이상 늘었다.

에이피알은 이 같은 성과를 바탕으로 이달 초 실적 발표 컨퍼런스콜에서 올해 연간 유럽 목표 매출을 5000억원으로 높여 잡았다고 밝혔다. 향후 아마존 진출 국가를 늘리고 오프라인 신규 채널 입점도 이어가며 유럽 시장 공략을 지속 강화한다는 계획이다. 

메디큐브 에이지알(AGE-R)은 최근 국내에 출시한 차세대 뷰티 디바이스 '부스터 프로 X2'를 미국과 영국 시장에도 잇따라 출시, 글로벌 판매 확대에 나섰다. [사진= 에이피알]

사상 최대 실적을 발판으로 에이피알은 메디컬 에스테틱 사업에도 속도를 내고 있다.

에이피알 관계자는 "연내 EBD 제품 1종 출시를 목표로 사업화를 추진 중"이라며 "인허가 절차를 완료한 상태"라고 밝혔다. 이어 "제품 고도화를 위해 의료진 네트워크를 기반으로 제품 성능 테스트 및 의료진 피드백을 확인하고 있다"며 "영업 및 제조 인력 등 관련 조직과 인프라 또한 지속 강화하고 있다"고 설명했다. 지난 2월 실적 발표 당시 EBD 1~2종을 하반기 출시한다고 밝혔던 것과 비교하면, 출시 종수는 1종으로 좁혀지고 시점은 연내로 조금 더 구체화된 모습이다.

'EBD 1종'은 메디컬 에스테틱 포트폴리오 확장의 첫 단추다.

한화투자증권은 이 EBD 1종의 전략적 위치를 두고 "병원용 장비 출시가 스킨 부스터 국내 진입의 마중물 역할을 할 것"이라고 짚었다. EBD 1종으로 먼저 병·의원 접점을 만들어 놓으면, 이후 4등급 허가가 필요한 PN·PDRN 인젝터블이 2027~2028년경 출시될 때 이미 구축된 영업망을 그대로 활용할 수 있다는 계산이다. EBD는 레이저, 고주파(RF), 집속초음파(HIFU), IPL, 마이크로니들 RF 등 에너지를 피부 또는 피하 조직에 전달해 피부 탄력 개선, 리프팅, 주름 개선, 색소 치료 등을 돕는 장비를 말한다.

실제로 스킨 부스터 라인업은 EBD보다 국내 진입 문턱이 훨씬 높다. PN 기반 제품은 이미 식품의약품안전처 2등급 의료기기 인증과 수출 허가를 마치고 올해 2분기부터 동남아 등지에 소규모 공급을 시작했지만, 국내 판매를 위해서는 4등급 의료기기 허가가 필요하다. 진피층에 직접 주입하는 침습 시술 특성상 임상 절차가 까다로워 최소 1년 반에서 2년이 더 소요될 것으로 회사는 보고 있다. PDRN 인젝터블 역시 공장 구축과 GMP 인증은 마쳤지만 인허가 절차가 진행 중이며, 평택 제3공장에서 원료 내재화를 병행하며 임상을 거쳐야 하는 상황이다.

성장축을 넓히는 동시에 커진 브랜드 가치를 노리는 짝퉁(가품) 리스크도 관리 대상이다. 가품 대응과 관련해 에이피알 관계자는 "AI 기반 모니터링으로, 국내외 오픈마켓에서 유통되는 가품과 유사품을 가려내고 있다. 또한 AI 기술을 보유한 모니터링 기업들과 협업해 사례를 수집하고 있다"라고 설명했다.

에이피알이 AI 모니터링을 통해 가려낸 중국산 메디큐브 짝퉁. [사진= 에이피알]

실제 단속도 이어지고 있다. 지난달 초 중국 광저우시 백운구 공안국과 시장감독관리국의 합동 단속에서 메디큐브 6개 품목의 모방품 6000여 개가 압수됐고, 같은 단속에서 국내 다른 뷰티 브랜드 제품도 함께 적발됐다. 최근에는 루마니아 티미쇼아라 공항 세관에서 메디큐브 'PDRN 핑크 콜라겐 캡슐크림' 위조 의심 제품 100여 점이 압류되면서, 그동안 중국·홍콩·대만·일본 등 아시아권에 머물던 가품 유통망이 동유럽까지 확산된 정황도 처음 확인됐다.

정부 차원의 대응도 짝퉁 병행되고 있다. 지식재산처 해외 온라인 위조상품 차단은 2024년 19만 1971건에서 지난해 21만 건으로 늘었고, 올해 1~6월에만 9만 3729건을 기록했다. 이 중 뷰티 분야 차단은 지난해 3만 6116건, 올해 1~6월 2만 370건이다. 관세청이 지난해 적발한 K브랜드 위조물품은 약 11만 7000점으로, 이 가운데 화장품이 약 4만 2000점으로 36%를 차지할 정도다.

fineview@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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