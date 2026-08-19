삼성증권, 신규·휴면 고객에 투자지원금 최대 10만원

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 19일 신규·휴면 고객에 투자지원금을 제공했다.
- 오는 10월 30일까지 국내주식 거래 조건에 따라 최대 10만원을 준다.
- 비대면 고객엔 1년간 국내주식 우대 수수료도 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 설희 인턴기자 = 삼성증권이 신규·휴면 고객을 대상으로 국내주식 거래 조건에 따라 최대 10만원의 투자지원금을 제공한다.
삼성증권은 오는 10월 30일까지 신규·휴면 고객 대상 '국내주식 고객감사제 이벤트'를 진행한다고 19일 밝혔다.
이벤트 대상은 비대면으로 계좌를 개설한 신규 고객과 최근 1년간 국내주식 거래가 없고 고객 총잔액이 10만원 미만인 휴면 고객이다. 삼성증권 모바일 애플리케이션(앱) '엠팝(mPOP)'이나 삼성금융 통합앱 '모니모'에서 기간 내 참여 신청하면 된다.
투자지원금은 총 3단계로 지급된다. 이벤트 신청 시 3만원을 지급하고 국내주식을 누적 100만원 이상 매수하면 4만원을 추가로 제공한다. 이후 10월 말 기준 잔액을 100만원 이상 유지하면 3만원을 지급해 최대 10만원을 받을 수 있다.
다만 국내주식 누적 매수 금액을 산정할 때 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)과 채권형·금리형 ETF·ETN 거래 금액은 제외된다. 2단계 혜택은 1단계를 완료한 고객, 3단계는 1·2단계를 모두 완료한 고객에게 제공된다.
1단계 투자지원금은 이벤트 신청 후 즉시 지급되며 2단계는 누적 매수 금액을 충족한 달의 다음달 말, 3단계는 오는 11월 말 지급된다.
각 단계에서 지급된 투자지원금은 지급일로부터 5영업일 이내 사용해야 한다. 사용하지 않은 지원금은 지급일 기준 6영업일 오전 자동 회수된다.
삼성증권은 비대면 신규·휴면 고객을 대상으로 국내주식 온라인 거래수수료 우대 이벤트도 진행하고 있다. 비대면 종합계좌에서 1년간 0.0036396%의 우대 수수료율을 적용하고 이후에는 0.015%의 수수료율을 적용한다.
winter1004@newspim.com