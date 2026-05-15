구글플레이, '페이커'·'카리나'와 'PLAY ON PLAY' 캠페인 영상 공개

AI 핵심 요약beta
- 구글플레이는 15일 페이커·카리나와 협업한 'PLAY ON PLAY' 캠페인 영상을 공개했다
- 캠페인은 구글플레이 게임즈와 포인트 등을 내세워 모바일·PC·태블릿 크로스플레이와 보상을 강조했다
- 영상은 5편 숏폼으로 일상 공간에서 게임을 즐기는 코믹한 에피소드를 담았으며 유튜브와 성수 지역 포스터로 선보였다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 구글플레이는 프로게이머 '페이커'와 K팝 그룹 에스파의 '카리나'와 협업해 풍성한 모바일 게임 플레이의 매력을 알리는 'PLAY ON PLAY' 캠페인 영상을 공개한다고 15일 밝혔다.
이번 캠페인은 e스포츠와 K팝 대표 아이콘인 '페이커'와 '카리나'가 등장해 캐주얼 모바일 게이머부터 e스포츠 프로 챔피언까지 다양한 게이머들이 구글플레이를 통해 게임의 즐거움을 나눌 수 있다는 메시지를 전달한다. 특히 구글플레이 게임즈를 통해 모바일 게임을 PC, 태블릿 등 대화면에서 이어서 하는 크로스플레이와 게임을 즐길수록 풍성한 보상과 아이템을 제공하는 구글플레이 포인트 등 다양한 게임 경험을 알린다.
5개 숏폼 시리즈로 제작된 캠페인 영상은 돌고래유괴단이 연출을 맡아 특유의 크리에이티브와 개성이 담긴 코믹한 분위기를 담아냈다. '카리나'와 '페이커'는 도서관, 버스 정류장, 지하철 안, PC방, 카페 등 일상 공간에서 게임을 즐긴다. 모바일 게임을 매개로 우연한 만남을 반복하면서 독특한 케미를 선보였다.
'페이커'는 도서관에서 휴대폰으로 게임을 즐기는 '카리나'에게 노트북 대화면으로 구글플레이 게임즈를 소개하며 특유의 '쉿' 포즈를 취하거나, 지하철에서 '카리나' 대신 휴대폰을 구하는 앞구르기 퍼포먼스로 엉뚱하고 코믹한 반전을 보여준다. 이처럼 다양한 에피소드에서 게임을 즐기는 모든 순간이 구글플레이가 선사하는 특별한 경험으로 이어진다는 메시지를 유쾌하게 전달한다.
이번 캠페인 영상은 오늘부터 구글플레이 코리아 유튜브 공식 채널을 통해 감상할 수 있다. 또한 오늘부터 5월 17일까지 성수 지역 곳곳에서 '페이커'·'카리나'의 'PLAY ON PLAY' 캠페인을 알리는 포스터를 만날 수 있다. QR코드를 스캔하면 캠페인을 바로 확인할 수 있다.
yuniya@newspim.com