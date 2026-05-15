박윤주 외교부 1차관 내주 방미...'핵잠, 농축·재처리' 고위급 논의

AI 핵심 요약beta
- 박윤주 외교부 1차관이 18~21일 방미해 한미 안보합의 이행 논의를 한다
- 박 차관은 랜도 미 국무부 부장관, 후커 차관 등과 공동 설명자료 후속 조치와 현안을 논의한다
- 지연된 핵추진잠수함·핵연료권한 협의에 속도를 내고 미중 정상회담 결과도 청취할 계획이다
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조인트팩트시트 안보 분야 논의 '신속 추진'
미·중 정상회담 결과도 청취할 듯
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 박윤주 외교부 1차관이 18~21일 미국을 방문해 한·미 정상회담 조인트 팩트시트(공동 설명자료)의 안보 분야 합의 이행을 위한 후속 협의를 할 예정이라고 외교부가 15일 밝혔다.
박 차관은 국무부를 방문해 크리스토퍼 랜도 부장관, 앨리슨 후커 정무차관 등을 만날 계획이다. 외교부는 "양측은 한·미 정상회담 공동 설명자료 후속 조치 등 한미 간 현안, 지역 및 글로벌 이슈 등 폭넓은 주제에 대해 심도 있게 논의할 것"이라고 밝혔다.
한·미는 지난해 11월 조인트 팩트시트가 발표된 이후 핵추진 잠수함 보유와 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대 등을 추진하기 위해 국가안보실에 관련 태스크포스(TF)를 설치했다. 그러나 한국이 대미 투자 지연과 중동 사태 등의 영향으로 미국과의 논의가 진행되지 않고 있는 상태다.
박 차관은 지난해 12월에도 미국을 방문해 랜도 부장관 및 후커 차관을 만나 이 문제를 논의했으나 별다른 진전을 보지 못했다.
정부는 미국이 집중해 온 미·중 정상회담이 끝나고 한국의 대미투자특별법도 다음 달 18일 시행을 앞두고 있는 만큼 한·미 간 고위급 논의를 통해 지체되고 있는 안보 분야 협의에 속도를 내겠다는 계획이다.
박 차관은 또 이번 방미를 통해 미·중 정상회담에 대한 결과도 청취할 것으로 보인다.
opento@newspim.com