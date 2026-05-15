'LS 3세' 이상현 대한사이클연맹 회장, 아이치·나고야 AG 선수단장

AI 핵심 요약beta
- 이상현 대한사이클연맹 회장이 15일 아시안게임 단장에 선임됐다.
- 대한체육회는 국제대회 경험과 행정 역량을 고려해 결정했다.
- 이 단장은 선수 보호와 경기력 지원을 총괄하겠다고 밝혔다.
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3대째 체육계 활동 이어온 LS가 인물…"현장 중심 지원 총력"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS그룹 3세인 이상현 대한사이클연맹 회장(㈜태인 대표)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단장으로 선임됐다.
대한체육회는 15일 서울 올림픽회관에서 열린 제15차 이사회에서 보고 안건을 통해 이상현 회장을 아시안게임 선수단장으로 선임했다. 대한체육회는 국제대회 경험과 스포츠 행정 역량, 한국 스포츠 발전 기여도 등을 종합적으로 고려해 선임을 결정했다고 설명했다.
이 단장은 2022 항저우 아시안게임과 2024 파리 올림픽에서 잇달아 대한민국 선수단 부단장을 맡으며 국제 종합대회 운영 경험을 쌓았다. 이번 아시안게임에서는 국제 스포츠 외교 일정 참석과 종목별 경기 현장 점검, 선수 보호 및 경기력 지원 등 선수단 운영 전반을 총괄하게 된다.
현재 그는 세계사이클연맹(UCI) 솔리다리티 위원과 아시아사이클연맹(ACC) 협력집행위원으로 활동하며 스포츠 외교 영역에서도 활발한 행보를 이어가고 있다. 과거 대한하키협회 회장과 아시아하키연맹 부회장을 역임했으며, 한국체육대학교에서 체육사 전공 박사 학위를 취득해 스포츠 정책과 행정 분야 전문성도 갖췄다는 평가를 받는다.
이 단장은 한국 체육계 최초로 3대째 올림픽 종목 단체장을 맡은 인물로도 주목받고 있다. 외조부는 고 구태회 전 대한역도연맹 회장이며, 부친은 이인정 아시아산악연맹 회장이다.
기업인으로는 ㈜태인 대표를 맡고 있으며 30년 넘게 '태인체육장학금'을 운영하며 스포츠 꿈나무 후원 활동을 이어오고 있다. 현재 국립합창단 이사장과 문화유산국민신탁 이사장, 서울시선거관리위원회 위원 등도 맡고 있다.
이 단장은 "대한민국 선수단이 최고의 환경 속에서 기량을 펼칠 수 있도록 현장 중심의 체계적인 지원에 모든 역량을 집중하겠다"며 "대한민국 스포츠의 저력을 일본 무대에서 보여줄 수 있도록 책임감 있게 선수단을 이끌겠다"고 밝혔다.
syu@newspim.com