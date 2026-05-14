뉴욕증시, 인플레 우려에도 AI 돌풍에 기술주 강세…S&P500·나스닥 또 사상 최고치

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 13일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 인공지능(AI) 관련 기술주의 강세는 인플레이션 우려에 따른 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대 후퇴에도 주요 지수를 사상 최고치로 이끌었다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 67.36포인트(0.14%) 내린 4만9693.20에 마쳤다. 반면 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 43.29포인트(0.58%) 오른 7444.25에 마감했으며 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 314.14포인트(1.20%) 전진한 2만6402.34를 기록했다. S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 사상 최고치를 경신했다.

S&P500지수와 나스닥지수는 장 초반의 하락세를 뒤집었다. 전날 약세를 보였던 반도체 업종이 강하게 반등하면서 지수 상승을 견인했다. 매그니피센트7으로 불리는 AI 관련 대형 기술주 7개 종목 중 6개는 견조한 상승세를 보였다.

카슨그룹의 라이언 데트릭 수석시장전략가는 "인플레이션 지표가 계속 뜨거운데도 기술주는 견고함을 유지하고 있다"며 "전날 약세를 보였던 반도체주는 오늘 다시 강하게 반등했다"고 평가했다.

미 노동부에 따르면 지난달 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 1.4% 상승해 4년 만에 가장 큰 월간 상승폭을 기록했다. 이번 급등은 호르무즈해협 폐쇄에 따른 원유 공급 차질이 주된 원인이지만, 유가 급등이 경제 다른 부문으로도 번지면서 인플레이션이 광범위하게 확산되고 있음을 시사했다.

이에 따라 시장 일각에 남아 있던 금리 인하 기대도 사실상 사라지는 분위기다. 수전 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 같은 날 인플레이션 압력이 진정되지 않을 경우 오히려 금리 인상 가능성도 배제할 수 없다고 밝혔다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더 [사진=블룸버그]

한편 도널드 트럼프 미국 대통령이 차기 연준 의장으로 지명한 케빈 워시는 이날 상원에서 정당 노선에 따른 표결로 인준됐다.

플랜트 모런 파이낸셜 어드바이저스의 짐 베어드 최고투자책임자(CIO)는 "인플레이션이 장기화되고 고금리 기조가 길어질 위험을 결코 가볍게 봐서는 안 된다"며 "이번 PPI 지표는 인플레이션 리스크 시나리오를 강화하면서 연준이 더 오랜 기간 금리 동결에 머물 가능성을 뒷받침한다"고 분석했다.

트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 이틀간 정상회담을 앞두고 중국 베이징에 도착했다. 이번 방중에는 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 일론 머스크 테슬라 CEO 등이 동행했다. 회담 의제에는 시 주석에게 미국 기업에 대한 시장 개방을 촉구하고, 불안정한 무역 휴전을 유지하는 방안 등이 포함된 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 이번 회담을 통해 이란 전쟁과 그로 인한 에너지 가격 급등으로 타격을 입은 지지율 회복도 노리고 있다. 이날 엔비디아와 테슬라 주가는 모두 2%대 상승 마감했다.

이번 회담은 미국의 대만 무기 판매에 대한 중국의 경고와, 중국 반도체 기업의 AI 칩 생산을 어렵게 하는 미국 측 법안 추진에 대한 비판이 거세지는 가운데 열렸다.

데트릭 전략가는 "트럼프 대통령은 시진핑 주석과의 회담을 위해 거의 작은 군대 수준의 인사들을 데리고 갔다"며 "이란 관련 부정적 뉴스가 많은 만큼, 이번 중국 방문에서 의미 있는 합의를 이끌어내려는 의지가 강하다"고 분석했다.

시장에서는 올해 주식시장에 대한 기대가 높아지는 모습이다. 이날 모간스탠리는 미국 기업들의 실적 호조가 이어지면서 주식시장이 추가 상승할 여력이 있다는 판단에 따라 S&P500의 연간 목표치를 기존 7800에서 8000으로 상향 조정했다.

AI 클라우드 기업 네비우스그룹은 분기 매출이 전년 대비 약 8배 급증했다고 발표한 이후 주가가 15.66% 급등했다. 에코스타는 미 연방통신위원회(FCC)가 400억 달러 규모의 무선 주파수를 스페이스X와 AT&T에 매각하는 안을 승인한 다음 날 2.98% 뛰었다.

최근 반도체 종목은 AI 거래에 대한 재가열된 열기 속에 가파른 상승세를 이어가며 시장 전체를 사상 최고치로 끌어올리는 견인차 역할을 했다. 다만 반도체와 AI 인프라 관련 종목이 어느 정도 독자적으로 움직이고 있는 측면이 있지만, 일부 시장 전문가들은 이 같은 모멘텀이 오래 가지 못할 것으로 보고 있다.

베어드 인베스트먼트의 로스 메이필드 전략가는 "어느 시점이 되면 이 투자자들이 고개를 들어 거시 환경이 자신들에게 완전히 불리하게 돌아섰다는 것을 깨닫게 될 수 있다"며 "그렇게 되면 '이제 일부 차익을 실현할 때다, 전쟁이 빨리 끝날 것이라는 약속은 분명히 실현되지 않았으니까'라고 판단하게 될 수 있다"고 지적했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 0.56% 내린 17.89를 기록했다.

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