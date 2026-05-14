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[채권/외환] 美 30년물 금리 5% 돌파…PPI 쇼크에 달러도 2주 만 최고치

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  • 미국이 13일 4월 PPI 급등과 연준 인사들의 추가 금리 인상 시사로 국채 금리와 달러가 동반 상승했다.
  • 시장에서는 중동발 에너지 공급 차질과 고유가 장기화를 우려하며 올해 연준의 금리 인하 기대를 사실상 철회하고 12월 금리 인상 가능성을 높게 보고 있다.
  • 미 30년물 국채 입찰이 부진한 가운데 달러 인덱스와 미 국채 금리는 2025년 중반 이후 최고 수준을 기록하고 엔화·파운드·위안화 등 주요 통화는 달러 대비 약세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4월 생산자물가 3년 만에 최대폭 상승…30년물 금리 5% 돌파
연준 인사들 "추가 금리인상 가능"…트럼프·시진핑 회담도 시장 촉각

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률과 달러화가 13일(현지시간) 동반 상승했다. 미국의 4월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 크게 웃돌며 인플레이션 우려를 자극한 데다, 미 연방준비제도(Fed·연준) 인사들까지 추가 금리 인상 가능성을 언급하면서 시장 긴장감이 커졌다. 투자자들은 베이징에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담도 주시했다.

◆ 미 국채 금리, 장기물 중심 급등

장기물 중심의 미국 국채 수익률은 2025년 중반 이후 최고 수준까지 상승했다.

연준의 기준금리 전망에 민감한 미국 2년물 국채 수익률은 1.1bp 하락한 3.985%를 기록했다. 다만 장중에는 4.017%까지 오르며 3월 27일 이후 최고치를 기록했다.

미국 10년물 국채 수익률은 0.2bp 상승한 4.473%를 나타냈다. 장중에는 4.50%까지 치솟으며 지난해 6월 11일 이후 최고 수준을 기록했다. 30년물 금리도 5.04%를 넘어서며 지난 7월 이후 처음으로 5%대를 돌파했다. 5년물과 30년물도 연중 최고치를 기록했다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 2021.05.21 mj72284@newspim.com

라이언 스위프트 BCA리서치 미국 채권 수석전략가는 현재 인플레이션 흐름을 세 단계로 설명했다.

그는 첫 번째 단계인 에너지 가격 상승이 CPI와 PPI 헤드라인 지표를 직접 끌어올리는 현상은 이미 진행 중이라고 진단했다. 아직 기업 비용 증가가 소비자 가격으로 전가되는 '2차 효과'는 제한적이지만, "이 같은 현상이 보다 광범위하게 나타나는 것은 시간문제"라고 평가했다.

다만 그는 연준이 실제 금리 인상에 나서기 위해서는 임금 상승률과 기대인플레이션 상승이 동반돼야 한다고 설명했다.

4월 PPI 3년만 최고치

스위프트는 "임금 상승률이 다시 높아지고 기대인플레이션이 상승하기 시작한다면 연준은 분명 금리를 인상해야 할 것"이라면서도 "현재로서는 임금 상승률이 빠르게 둔화하고 있고 기대인플레이션도 비교적 잘 통제되고 있다"고 말했다.

미 노동부는 4월 최종수요 기준 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 1.4% 급등했다고 밝혔다. 이는 2022년 3월 이후 가장 큰 상승폭으로, 로이터가 집계한 시장 예상치 0.5%를 크게 웃돌았다. 3월 수치 역시 기존보다 상향 조정된 0.7% 상승으로 집계됐다.

전년 동기 대비 기준으로도 4월 PPI는 6.0% 상승하며 2022년 12월 이후 최대 상승폭을 기록했다. 시장 예상치 4.9%를 상회한 수치다. 이는 전날 소비자물가지수(CPI) 연간 상승률이 3년 만에 최고치를 기록한 데 이어 나온 결과다.

시장에서는 중동 지역의 장기화된 에너지 공급 차질이 향후 물가를 더 끌어올릴 가능성에 주목하고 있다. 미국과 이란 간 불안한 휴전이 한 달 넘게 이어지고 있지만, 양측은 전쟁 종식 조건을 두고 여전히 큰 입장 차이를 보이고 있다.

브라이언 제이콥슨 애넥스 웰스매니지먼트 수석이코노미스트는 "상황이 매우 빠르게 악화됐다"며 "휘발유 가격 지수가 15.6% 급등하면서 운송·유통 비용도 크게 상승했다"고 말했다.

그는 "현재 에너지 충격은 소비자 물가보다는 기업 마진에 더 큰 부담이 되고 있지만, 고유가가 장기화될수록 결국 소비자 가격에도 전가될 것"이라고 진단했다.

◆ 시장, 올해 금리 인하 기대 사실상 철회

시장에서는 연준의 올해 금리 인하 가능성을 사실상 배제하기 시작했다.

CME 페드워치에 따르면 연준이 오는 12월 회의에서 최소 25bp 금리 인상에 나설 가능성은 35%까지 상승했다. 이는 일주일 전 16.3%에서 크게 높아진 수준이다.

수전 콜린스 보스턴 연은 총재는 물가 압력이 완화되지 않을 경우 금리를 추가 인상해야 할 수도 있다고 밝혔다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 미국 노동시장이 올해 초보다 개선됐으며, 이란 전쟁이 인플레이션을 더욱 악화시키고 있다고 평가하며 금리 인상 가능성을 열어둬야 한다는 입장을 재확인했다.

미 상원은 이날 트럼프 대통령이 지명한 케빈 워시를 연준 의장으로 승인했다. 시장에서는 워시가 최근 인플레이션 재가속 흐름 속에서 금리 인하에 대해 덜 비둘기파적인 태도를 보일지 주목하고 있다.

월가 투자은행인 모간스탠리는 올해 하반기까지는 근원 인플레이션 둔화와 금리 하락, 글로벌 위험선호 심리 등을 이유로 달러 약세 흐름이 이어질 것으로 전망했다. 다만 미국의 성장 우위와 유럽 정치 리스크 등을 감안할 때 2027년에는 달러 강세가 재개될 가능성이 있다고 내다봤다.

달러 강세…트럼프·시진핑 회담 주목

주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.21% 상승한 98.53을 기록했다. 장중에는 98.601까지 오르며 4월 30일 이후 최고치를 나타냈다.

유로화는 달러 대비 0.26% 하락한 1.1706달러를 기록했다.

트럼프 대통령은 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)와 젠슨 황 엔비디아 CEO 등이 포함된 대표단과 함께 이날 베이징에 도착했다.

중국 측은 성대한 환영 행사를 준비했으며, 트럼프 대통령은 이틀간 이어지는 정상회담에서 시진핑 주석에게 미국 기업에 대한 시장 개방 확대를 요구할 예정이다.

역외 위안화 환율은 달러 대비 0.04% 하락한 달러당 6.787위안을 기록했다. 장중에는 6.7852위안까지 하락하며 2023년 2월 이후 가장 강한 수준을 나타냈다.

트럼프 대통령은 베이징 도착 전 "전쟁 종식과 호르무즈 해협 문제 해결에 중국의 도움이 꼭 필요하다고 생각하지 않는다"고 밝혔다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 및 액화천연가스(LNG) 물동량의 약 5분의 1이 통과하는 핵심 에너지 수송로다.

◆ 美 국채 입찰 부진…엔화 약세 지속

미 재무부는 이날 250억달러 규모의 30년물 국채 입찰을 실시했다. 이는 이번 주 예정된 총 1250억달러 규모 쿠폰채 발행의 마지막 일정이었다.

30년물 국채는 5.046%의 고금리에 발행됐으며, 이는 입찰 직전 시장 금리보다 0.5bp 높은 수준이었다. 30년물 발행 수익률이 5.0%를 웃돈 것은 지난 2007년 8월 이후 약 19년 만에 처음 있는 일이다. 30년물은 최근 유통시장에서 시장이 주시하는 5.0% 선 근방에서 움직이는 모습이다.

응찰률은 2.30배에 그쳐 지난해 11월 이후 가장 부진했다.

앞서 12일 실시된 580억달러 규모의 3년물 국채 입찰은 제한적인 수요를 기록했고, 13일 진행된 420억달러 규모의 10년물 국채 입찰도 평균 수준의 수요에 그쳤다.

일본 엔화는 달러 대비 0.18% 하락한 달러당 157.88엔을 기록했다. 전날 엔화 급등 이후 시장에서는 일본 당국의 외환시장 개입 가능성에 대한 경계감이 이어졌다.

영국 파운드화는 0.17% 하락한 1.3513달러를 기록했다. 키어 스타머 영국 총리는 보건장관 사임 가능성이 제기되면서 취임 이후 최대 정치적 위기에 직면했다.

달러/원 환율은 한국 시간 14일 오전 6시 55분 기준 전장 대비 0.17% 하락한 1489.50원에 거래되고 있다.

koinwon@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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