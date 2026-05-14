[오늘의 정치일정] 5월 14일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 16일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재했다
- 여야 지도부가 울릉군·부울경·세종·경기 등에서 유세와 회의 일정을 소화했다
- 조국 조국혁신당 대표가 평택을 재선거 후보 등록과 지역 민생·선거 일정에 나섰다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
16:00 수석보좌관회의 (청와대 여민관)
<외교부>
-장관
10:30 기자실 방문
-1차관
통상업무
-2차관
13:50 세종정책연구소 주관 특별정책포럼
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
미국 국외출장
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 정무위원회 전체회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
06:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경북 울릉군 도동소공원 주민인사 / 도동소공원
08:00 경북 울릉군 주민 애로사항 청취 현장 간담회 / 울릉한마음회관 1층 대회의실
10:00 <제30회 북면 면민체육대회> 현장 방문 / 천부초등학교 운동장
11:50 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경북 울릉군 저동 시가지 상가방문 및 주민인사 / 모시개식당 앞
13:10 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경북 울릉군 도동 시가지 상가방문 및 주민인사 / 영광상회 앞
-한병도 상임공동선대위원장
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
09:00 최고위원회의 (국회 본관 228호)
14:00 최민호 세종시장 후보 선거대책위원회 발대식 (세종특별자치시 한누리대로 311, 2층)
-송언석 공동선거대책위원장
14:00 양향자 경기도지사 후보 선거사무소 개소식(경기도당 5층 강당 / 경기 수원시 장안구 정조로 944)
-정점식 공동선거대책위원장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 양향자 경기도지사 후보 선거사무소 개소식(경기도당 5층 강당)
-정희용 선거대책본부장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:00 부울경 합동 현장 중앙선대위 / 부산 진구 부전동 220-14
09:50 정이한 개혁신당 부산시장 후보 단식농성장 방문 / 부산시청 앞 단식농성장
11:30 총학생회 간담회 및 학식먹자(청년 유권자 만남)/ COSS관
13:10 창원 상남시장(5일장) 유세 / 경남 창원시 성산구 마디미로 28
14:00 한화에어로스페이스 접견 및 현장방문(사후 공개)
16:00 울산 신정시장 유세 / 울산 남구 월평로47번길 7
17:30 울산시당 선대위 발대식 / 울산광역시 남구 번영로87 3F
18:30 삼산동 롯데백화점 일대 거리유세/ 울산 남구 삼산로 288
-천하람 원내대표
06:30 오다겸 개혁신당 부산 사하구 구의원 후보 출근길 인사 지원 유세 / 부산지하철 1호선 다대낫개역
09:00 부울경 합동 현장 중앙선대위 / 개혁신당 정이한 부산시장 후보 캠프 2F
09:50 정이한 후보 단식농성장 방문 / 부산시청 앞
16:00 선생님의 이야기 - 스승의날 교실 간담회 / 수원 소재 초등학교
18:00 EBS뉴스 출연
-이주영 정책위의장
09:00 부울경 합동 현장 중앙선대위 / 부산 진구 부전동 220-14
09:50 정이한 개혁신당 부산시장 후보 단식농성장 방문 / 부산시청 앞 단식농성장
11:30 총학생회 간담회 및 학식먹자(청년 유권자 만남)/ 창원대학교 COSS관
13:10 창원 상남시장(5일장)유세 / 경남 창원시 성산구 마디미로 28
14:00 한화에어로스페이스 접견 및 현장방문(사후 공개)
16:00 울산 신정시장 유세 / 울산 남구 월평로47번길 7
17:30 울산시당 선대위 발대식 / 울산광역시 남구 번영로87 3F
18:30 삼산동 롯데백화점 일대 거리유세/ 울산 남구 삼산로 288
<조국혁신당>
-조국 당대표
06:00 성해교차로 출근인사 / 안중읍 성해리 352-3 인근
08:00 KBS라디오 <전격시사> 전화인터뷰
09:30 평택을 국회의원 재선거 후보 등록 / 평택시 선거관리위원회
10:20 청북읍 주민자치회 정기회의 방문 인사 / 청북읍 행정복지센터
14:00 해강택시 2026년 체육대회 방문 인사 / 팽성 남산근린공원 족구장
16:00 더이음·평택협동사회네트워크 간담회 / 고덕여염로 20 1701동 1층 3호
18:30 고덕국제신도시 시민연대 출범식 / 웨딩아티움
19:00 9개 고덕 아파트 입주자대표 회장단 간담회 / 포레스트 자이 회의실
20:00 삼성전자 평택캠퍼스 앞 상가 인사 / 고덕여염9길 18 인근
-서왕진 원내대표
09:30 제6차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 224호
14:00 2026 지방선거 광주시당 '정책발표' 기자회견 / 광주시의회 3층 브리핑룸