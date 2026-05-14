'네타냐후 UAE 극비리 방문'에 이란 외무 "용서할 수 없어"

AI 핵심 요약beta
- 이란 외무장관이 13일 네타냐후의 UAE 극비 방문설에 "용서할 수 없다"고 반발했다
- 아라그치는 이란을 적대·이스라엘과 결탁하는 걸 어리석은 도박이자 용서 못할 일이라 경고했다
- 이스라엘은 전쟁 중 네타냐후의 UAE 비밀 회담을 주장했으나 UAE는 이를 부인하며 긴장이 고조됐다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁 중 아랍에미리트(UAE)를 극비리에 방문했다는 소식이 나오자 아바스 아라그치 이란 외무부 장관은 13일(현지시간) "용서할 수 없다"고 즉각 반응했다.
아라그치 장관은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "네타냐후는 이란 정보기관이 오래전에 우리 지도부에 전달했던 내용을 이제 공개적으로 밝혔다"면서 "위대한 이란 국민을 적대시하는 것은 어리석은 도박이다. 이스라엘과 결탁하는 것은 용서할 수 없다"고 밝혔다.
그는 이어 "이스라엘과 공모하여 분열을 조장하는 자들은 책임을 져야 할 것"이라고 강조해, 이란이 전쟁 중 이스라엘과 협력했다고 의심하는 역내 걸프국들에도 긴장을 고조시킬 가능성을 시사했다.
이날 앞서 이스라엘 총리실은 성명을 내고 "네타냐후 총리가 '사자의 포효(Lion's Roar)' 작전 기간 중 UAE를 비밀리에 방문해 셰이크 모하메드 빈 자예드 알 나얀 UAE 대통령과 회담했다"고 발표했다.
총리실은 이외 구체적인 사안은 공개하지 않았으나, 로이터 소식통에 따르면 네타냐후 총리는 지난 3월 26일 오만 국경 인근 오아시스 도시 알아인에서 수 시간에 걸쳐 회담을 가졌다.
소식통은 이스라엘 해외정보기관인 모사드의 다비드 바르니아 국장도 이란 전쟁 중 군사 행동을 조율하기 위해 UAE를 최소 두 차례 방문했다고 전했다.
그러나 UAE 외무부는 즉각 성명을 내고 네타냐후 총리의 자국 방문은 사실이 아니라고 부인했다.
UAE는 2020년 바레인과 함께 '아브라함 협정'을 계기로 이스라엘을 국가로 인정해 외교관계를 수립한 국가다. 이스라엘은 전쟁 발발 후 이란의 공격을 받던 UAE에 저고도 방공망인 아이언돔 포대와 운용 병력을 파견한 바 있다.
wonjc6@newspim.com