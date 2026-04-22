엔씨, MMORPG '아이온2' 하반기 글로벌 출시

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 개발 중인 MMORPG 아이온2를 올해 하반기 글로벌 출시하기로 22일 확정했다.
- 스팀과 퍼플을 통한 PC 전용으로 북미, 남미, 유럽, 일본 등 지역별 서버를 구축해 운영한다.
- 10개 언어를 지원하며 5월 중 소개 행사를 열어 글로벌 이용자와 소통할 예정이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨는 개발 중인 MMORPG '아이온2'를 올해 하반기 글로벌 출시하기로 확정했다고 22일 밝혔다.
아이온2 글로벌 버전은 스팀과 퍼플을 통한 PC 전용으로 개발되고 있다. 이용자는 22일부터 스팀 공식 페이지에서 위시리스트를 등록할 수 있다.
엔씨는 북미, 남미, 유럽, 일본 지역별로 서버를 구축해 운영할 계획이다. 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 일본어, 한국어, 러시아어, 중국어(간체·번체) 등 10개 언어를 지원한다.
개발진은 5월 중 아이온2 소개 행사를 열어 글로벌 이용자와 소통할 예정이다.
백승욱 엔씨 최고사업책임자(CBO)는 "아이온2는 커뮤니티의 목소리에 귀 기울이며 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 발전시켜 왔다"며 "이러한 노력과 진정성, 커뮤니티 중심의 운영, 그리고 높은 수준의 게임성을 전 세계 이용자들에게 동일하게 제공하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com