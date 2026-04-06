삼성증권, 신규 계좌 개설 고객 선착순 2만원 지원

홈페이지·엠팝 이벤트 참여 신청 필수
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 비대면 신규 계좌 개설 고객을 대상으로 국내주식 투자지원금 2만원을 선착순 1만5000명에게 지급하는 이벤트를 오는 30일까지 진행한다고 6일 밝혔다.
이벤트 대상은 2026년 3월 15일부터 4월 30일까지 종합(우대혜택 비대면) 계좌를 최초로 신규 개설한 고객이다. 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 엠팝(mPOP)에서 이벤트 참여를 신청하면 선착순 1만5000명에게 투자지원금 2만원이 즉시 지급된다. 투자지원금은 지급일로부터 5영업일 이내 사용해야 하며 미사용 지원금은 신청일 기준 6영업일 오전에 자동 회수된다.
삼성증권은 비대면 신규·휴면 고객을 대상으로 한 거래수수료 우대 이벤트도 병행 진행 중이다. 이벤트 기간 중 개설한 계좌에서 3개월간 국내주식 온라인 거래수수료 0.0036396%(NXT 체결 시 0.0027033%~0.0031833%), ETF·ETN 온라인 거래수수료 0.0042087%, K-OTC 0.0909187%의 우대 수수료가 적용된다. 우대 기간 종료 후에는 매체별 표준수수료가 부과된다.
자세한 내용은 삼성증권 홈페이지, 모바일앱 엠팝 또는 패밀리센터에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com