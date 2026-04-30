[오늘의 정치일정] 4월 30일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 29일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재했다.
- 정청래 더불어민주당 대표가 인재영입식과 공약 발표를 진행했다.
- 이준석 개혁신당 대표가 세종에서 지역 유세와 현장 행사를 펼쳤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대)
<외교부>
-장관
13:00 한-호주 외교장관회담
-1차관
10:00 차관회의
-2차관
프랑스 출장(G7 개발장관회의)
<통일부>
-장관
10:00 '전후납북자피해가족연합회' 이사장 면담 (장관실)
-차관
09:30 한국수출입은행 창립 50주년 기념 '2026 한반도 미래비전 포럼' 환영사 (콘래드 서울 호텔 파크볼룸)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 차관회의
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 차관회의
<더불어민주당>
*정청래 당대표
11:00 인재영입식(3차) / 국회 본관 당대표회의실
15:00 <착!붙 공약 프로젝트> 16호·17호·18호·19호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
19:00 불기2570(2026)년 국회정각회 부처님오신날 봉축점등식 / 국회 중앙잔디광장
*천준호 원내대표 직무 대행
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 국회기록원 개원식 / 국회도서관 남측 삼거리
<국민의힘>
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*장동혁 당대표
10:30 소상공인연합회 6·3지방선거 정책과제 전달식 / 국회 본관 228호
19:00 불기 2570년 국회 정각회 부처님 오신날 봉축 점등식 / 국회 중앙잔디광장
*송언석 원내대표
11:00 민생현장 방문 / 노량진 수산시장
14:00 이권재 오산시장 후보 선거사무소 개소식 / 경기도 오산시 오산천로 278 2층
<개혁신당>
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 세종 지역 현장 최고위원회의 / 세종특별자치시 절재로 172, 111호
*이준석 당대표
08:20 세종시 성금교차로 아침인사 / 세종 절재로 194
11:30 성금교차로 거리 지원 유세 / 세종 절재로 194
12:00 세종호수공원 시민 인사 / 세종 다솜로 216
16:00 김주우 경기도 시흥시의회 가선거구 예비후보 선거사무소 개소식
<조국혁신당>
*조국 평택을 국회의원 재선거 후보
07:00 서정리역 출근인사 / 서정리역 인근 고덕동 內 버스정류장
16:45 금속노조 쌍용차지부 김득중 지부장 만남 및 퇴근 인사 / 한국니토옵티칼 현곡공장
18:35 YTN 라디오 <김준우의 뉴스 정면 승부> 전화 인터뷰
*서왕진 원내대표
09:30 제2차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 224호
10:00 똑소리 나는 정책발표회(노동분야) / 국회 본관 224호
yjlee@newspim.com