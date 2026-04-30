[종합] 메타, AI 투자 더 늘린다…사용자 성장 둔화에 주가는 5%↓

AI 핵심 요약beta
- 메타가 29일 1분기 실적 발표에서 올해 자본지출 전망치를 1250억~1450억달러로 상향 조정했다.
- 1분기 자본지출이 198억4000만달러로 예상치를 크게 밑돌고 핵심 사용자 지표도 부진하면서 주가는 시간외 거래에서 5% 하락했다.
- 광고 사업의 견조한 성장에 힘입어 메타는 올해 처음으로 알파벳을 제치고 세계 최대 온라인 광고 기업이 될 것으로 전망된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
DAP 증가율 기대 밑돌아…시간외 거래서 주가 5% 하락
알파벳 제치나…메타, 올해 세계 최대 온라인 광고 기업 전망
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 페이스북·인스타그램·왓츠앱 모회사인 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)가 인공지능(AI) 인프라 투자 확대를 위해 연간 자본지출(capex) 전망치를 또다시 상향 조정했다. 다만 사용자 증가세가 시장 기대에 못 미치고 분기 자본지출이 예상보다 낮게 나오면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
페이스북 모회사 메타는 29일(현지시간) 1분기 실적 발표를 통해 올해 자본지출 전망치를 기존 1150억~1350억달러에서 1250억~1450억달러로 상향 조정했다고 밝혔다. 구조조정을 통해 비용 절감에 나서고 있음에도 AI 인프라에는 수십억 달러를 계속 투입하겠다는 방침을 재확인한 것이다.
이날 메타(META)의 주가는 시간외 거래에서 약 5% 하락했다.
◆ DAP 증가율 기대 밑돌아…시간외 거래서 주가 5% 하락
시장에서는 이번 분기 실제 자본지출 규모가 기대를 밑돈 점과 핵심 사용자 지표가 예상보다 부진했던 점에 주목했다.
메타의 1분기 자본지출은 198억4000만달러로 집계됐다. 이는 스트리트어카운트(StreetAccount)가 집계한 평균 예상치인 275억7000만달러를 크게 밑도는 수준이다.
핵심 이용자 지표인 '패밀리 일간 활성 사용자(Family Daily Active People·DAP)'는 35억6000만명으로 전년 대비 4% 증가했다. 이는 하루 동안 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱(WhatsApp), 스레드(Threads) 등 메타의 앱 가운데 하나 이상을 이용한 고유 사용자 수를 의미한다.
다만 이는 월가 예상치인 36억2000만명에는 미치지 못했다.
반면 매출은 시장 기대를 웃돌았다. 메타의 1분기 매출은 563억달러를 기록해 LSEG 예상치인 554억5000만달러를 상회했다. 조정 주당순이익(EPS)은 7.32달러였지만, 해당 수치는 기존 전망치와 직접 비교가 어렵다고 회사 측은 설명했다.
◆ 저커버그 "AI 중심 회사로 재편"…대규모 감원도 병행
이번 실적은 로이터가 최근 메타의 대규모 감원 계획을 보도한 직후 발표됐다. 마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 AI를 회사 전반의 업무 흐름에 공격적으로 통합하고 조직 구조를 AI 중심으로 재편하기 위해 인력 구조조정을 추진하고 있다.
메타는 최근 '메타 슈퍼인텔리전스 랩스(Meta Superintelligence Labs)'를 중심으로 AI 인재 확보에도 공격적으로 나서고 있다. 이달 초에는 이 조직의 첫 AI 모델인 '뮤즈 스파크(Muse Spark)'를 공개했다.
또 로이터는 지난주 메타가 미국 직원들의 컴퓨터에 마우스 움직임, 클릭, 키 입력을 추적하는 새로운 소프트웨어를 설치하고 있다고 보도했다. 이는 자율적으로 업무를 수행할 수 있는 AI 에이전트를 구축하기 위한 프로젝트의 일환으로, 해당 데이터를 AI 모델 학습에 활용하기 위한 것이다.
◆ 광고 사업이 AI 투자 뒷받침…"올해 세계 최대 온라인 광고 기업"
메타의 공격적인 AI 투자를 떠받치는 핵심은 여전히 광고 사업이다.
광고주들이 캠페인을 자동화하고 개인화할 수 있도록 지원하는 메타의 광고 플랫폼은 견조한 성장세를 유지하고 있다. 광고 자동화 도구인 '어드밴티지 플러스(Advantage+)'는 광고 검색 엔진 '안드로메다(Andromeda)', 랭킹 구조 '래티스(Lattice)', 생성형 추천 모델 'GEM'을 기반으로 작동한다.
이를 통해 중동 분쟁 등 지정학적 불확실성 속에서도 더 많은 광고주를 플랫폼으로 끌어들이고 있다는 평가다.
메타는 지난해 왓츠앱과 스레드에도 광고를 도입하며 일론 머스크의 엑스(X)와 경쟁을 강화했다. 동시에 인스타그램 릴스(Reels)는 틱톡(TikTok), 유튜브 쇼츠(YouTube Shorts)와 함께 숏폼 영상 시장에서 치열한 경쟁을 이어가고 있다.
◆ 알파벳 제치나…메타, 올해 세계 최대 온라인 광고 기업 전망
시장조사업체 이마케터(Emarketer)는 메타가 올해 처음으로 알파벳(GOOGL)을 제치고 세계 최대 온라인 광고 기업이 될 것으로 전망했다.
메타의 올해 글로벌 순광고 매출은 트래픽 확보 비용을 제외하고 2434억6000만달러로 예상된다. 반면 구글과 유튜브를 보유한 알파벳의 광고 매출은 2395억4000만달러로 전망됐다.
메타는 지난주 광고주들의 캠페인 성과 최적화와 기술 문제 해결을 실시간으로 지원하는 '메타 AI 비즈니스 어시스턴트'의 제공 범위도 확대했다.
한편 중국 정부는 자국 첨단 기술 스타트업에 대한 미국 자본의 투자를 더욱 엄격히 감시하면서, 메타에 대해 20억달러 이상 규모의 AI 스타트업 매너스(Manus) 인수를 철회하라고 지난 28일 명령했다.
koinwon@newspim.com