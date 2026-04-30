서울디자인재단, 주차장·병원·급식소에 '유니버설 디자인' 확산

AI 핵심 요약beta
- 서울디자인재단이 30일 유니버설디자인 업무협약을 체결했다.
- 한국자산관리공사 등 4개 기관과 주차장·병원 등에 디자인 적용한다.
- 5월 오리엔테이션 시작으로 11월 성과 공유까지 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울디자인재단이 준정부기관과 손잡고 장애인과 비장애인 모두 활용할 수 있는 '유니버설 디자인'을 주차장·병원·급식소 등 생활 현장 곳곳에 확산할 방침이다.
서울디자인재단은 전날 동대문디자인플라자(DDP)에서 ▲한국자산관리공사 ▲한국보훈복지의료공단 ▲서울적십자병원 ▲이랜드복지재단과 약자동행 유니버설디자인 인식 확산을 위한 다자간 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 유니버설디자인의 가치를 공공정책과 생활 현장에 실질적으로 적용하겠다는 목표 아래 이뤄졌다. 협약을 통해 공공 주차시설, 보훈 주거·복지시설, 병원 진료·대기공간, 무료급식소 등 사회의 가장 어려운 이웃들이 매일 마주하는 삶의 현장에 유니버설디자인을 익숙하게 하는 걸 목표로 한다.
한국자산관리공사의 경우 공공 주차장 내 안전 대피 지원 환경을 개선하고, 한국보훈복지의료공단은 보훈 주거시설 2곳의 이동 편의 개선을 추진한다. 서울적십자병원은 병원 내 이동·안내 체계 개선에 나서며, 이랜드복지재단은 급식소 내 접근성과 이용 편의를 높이는 방향으로 유니버설디자인 적용을 확대한다.
각 과제는 이용자 진단부터 개선안 제시해 실제 환경 변화까지 전 과정을 현장 기반으로 추진된다. 재단은 보유한 150명의 디자인 전문가 중 서비스디자인, 건축, 공간, 시각, 제품, 마케팅 등 분야별 특성에 맞게 엄선된 5명의 컨설턴트를 투입할 계획이다.
오는 5월에는 각 기관별로 오리엔테이션을 시작으로 6월~8월까지 이용자 의견을 반영한 분석과 설계에 나선다. 이후 9월~10월 실제 환경 개선을 추진하고, 11월에는 전체 사업 성과를 공유하는 자리를 마련한다.
차강희 재단 대표이사는 "이번 협약은 유니버설디자인의 가치를 실질적인 사회 변화로 연결하는 데 의미가 크다"며 "이번 협력을 통해 함께 나아가는 선한 영향력을 확산하고, 구체적인 성과를 만들어 유니버설디자인이 사회 곳곳에 뿌리내릴 수 있도록 할 것"이라고 말했다.
100wins@newspim.com