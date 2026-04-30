[르포] "사람 없이 밭 갈고 잡초 뽑고"…대동이 그리는 '무인 농업'

트랙터에 6개 카메라 장착...최적 경로 자동 설정

작업 완성도 우수..."어느 곳에서나 최고 대우 받을 것"

강성철 대표 "전천후 농·필드 산업 로봇 플랫폼 제공"

[대구=뉴스핌] 이석훈 기자 = 농번기가 시작된 4월, 논과 밭에는 농사일에 한창인 농부들의 모습이 이어진다. 트랙터가 밭을 갈고, 농부는 씨를 뿌리는 전통적인 농작업 풍경이 그대로 펼쳐진다.

그러나 현장에서는 기존 상식을 뒤흔드는 장면도 포착된다. 트랙터가 스스로 밭을 갈고 있지만, 운전석에는 사람이 없다. 농부들은 기계에 작업을 맡긴 채 파종 등 다른 작업에 집중하고 있다.

이는 AI(인공지능) 기반 자율주행 기술을 적용한 결과로, 노동력 부담을 줄이고 작업 효율을 높이는 이른바 '비용 혁신'의 사례로 꼽힌다. 대동이 구현하고 있는 미래 농업의 단면이다.

◆ "숙련 농부도 못하는 걸 거뜬히"...미래 농업 선도하는 대동의 AI 트랙터

대동의 AI 트랙터는 스마트 루프에 장착된 6개의 카메라를 통해 전방·후방·좌우·코너까지 주변 환경을 360도 감지할 수 있다. 이후 작업 조건·지형을 종합적으로 파악하고 최적의 경로를 자동으로 설정한다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대동의 AI 트랙터 HX1200이 밭을 경작하고 있는 모습 2026.04.29 stpoemseok@newspim.com

특히 두둑 경계와 돌발 장애물을 실시간으로 감지해 작업을 스스로 중단하기까지 했다. 이에 대해 대동은 지난 2022년부터 4년간 510만 장의 AI용 데이터를 수집했으며, AI 트랙터가 주변 환경을 판단하는 기준이 됐다고 설명했다.

농경지에 대한 섬세하고 구체적인 판단이 가능하므로, 비교적 농경지가 작은 한국에서도 안전한 작업이 가능하다. 한국은 농경지를 논둑(경계선)으로 구분해놓기 때문에, 이를 인식하지 못하면 트랙터가 농경지를 이탈하는 문제가 발생한다. 대동의 AI 트랙터는 이러한 문제를 원천 차단한 것이다.

숙련된 농부보다도 우수한 작업 능력을 보이는 것도 장점이다. 농사 경력만 30년에 달하는 50대 성모씨는 "마늘 두둑 같은 걸 하려면 일직선으로 똑바로 만드는 것이 중요하다"며 "그렇지 않으면 수확량 자체가 줄어들기 때문에, 이는 실력 좋은 사람들만이 하는 일이었다"고 말했다.

그러면서 "아무리 실력이 좋아도, 사람이 하게 되면 조금의 오차가 있을 수밖에 없다. 그런데 지금 AI 트랙터가 하는 걸 보니 기계가 사람보다 낫다는 생각이 든다"며 "AI 트랙터가 있으면 어느 곳에서나 최고 대우를 받지 않을까 싶다"고 말했다.



또 사람이 트랙터에 탑승하지 않아도 정교한 작업이 가능하다 보니, 작업 과정에서 발생하는 위험도를 줄일 수 있다. 트랙터 작업 시간에 농경지 주변에서 작업 결과에 대한 확인·관리만 하면서, 약제 및 비료 살포, 이앙 작업, 배수로 관리 등의 다른 농작업 준비도 할 수 있어 작업 시간당 생산성도 높일 수 있다.

감병우 대동 개발부문장은 "AI트랙터는 작업할 때마다 데이터를 쌓고, 학습하고, 진화하는 대동 AI농업 플랫폼의 첨병"이라며 "농민에게 AI가 농사의 방향을 제시하고, 실행하는 시대를 만들어 가겠다"고 강조했다.

◆ "모든 작업을 AI로 대체"...대동, 농업 방식 대전환 선언

대동은 비단 트랙터에 그치지 않고 제초, 방제, 운반 등 농사일의 대부분을 AI로 대체할 수 있다는 자신감을 내비쳤다. 실제로 대동은 2030년까지 소·중·대형의 전동 자율주행 플랫폼에 운반·예초·방제·예찰·수확 등 다양한 하드웨어를 부착해 다목적 농업 로봇으로 진화시키는 전략을 실행하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 탁양호 대동로보틱스 AI프로덕트본부장이 다목적 농업 로봇에 대해 설명하고 있다. 2026.04.29 stpoemseok@newspim.com

이를 위해 ▲비정형 환경 특화 AI ▲비정형 오프로드 하드웨어 시스템 설계 ▲노지·플랜트 최적화 자율주행 및 로봇 운영 기술 등 3대 기술을 지속적으로 고도화하고 있다.

아직은 출시 준비 단계에 있지만 이번에 대동이 선보인 다목적 농업 로봇은 미래를 낙관하기에 충분한 경쟁력을 보였다. 트랙터와 마찬가지로 짐을 운반하는 경로를 자세하게 파악했으며, 음성 명령만으로 필요한 정보를 알려주고 실제 작업을 수행하는 모습을 보였다.

강성철 대동로보틱스 대표는 "대동로보틱스는 매일 환경이 바뀌는 농작업 현장에서도, 실내외 자율주행에 기반하여 스스로 판단하고 작업하는 로봇에 집중하고 있다"며 "하나의 플랫폼이 과수원과 밭, 공장을 넘나드는 전천후 농·필드 산업 로봇 플랫폼을 제공하겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com