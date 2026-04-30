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[르포] "사람 없이 밭 갈고 잡초 뽑고"…대동이 그리는 '무인 농업'

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AI 핵심 요약

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  • 대동이 29일 AI 트랙터로 자율주행 경작을 선보였다.
  • 카메라로 환경 감지해 경로 설정하고 장애물 피한다.
  • 2030년까지 다목적 농업 로봇으로 모든 작업 대체한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트랙터에 6개 카메라 장착...최적 경로 자동 설정
작업 완성도 우수..."어느 곳에서나 최고 대우 받을 것"
강성철 대표 "전천후 농·필드 산업 로봇 플랫폼 제공"

[대구=뉴스핌] 이석훈 기자 = 농번기가 시작된 4월, 논과 밭에는 농사일에 한창인 농부들의 모습이 이어진다. 트랙터가 밭을 갈고, 농부는 씨를 뿌리는 전통적인 농작업 풍경이 그대로 펼쳐진다.

그러나 현장에서는 기존 상식을 뒤흔드는 장면도 포착된다. 트랙터가 스스로 밭을 갈고 있지만, 운전석에는 사람이 없다. 농부들은 기계에 작업을 맡긴 채 파종 등 다른 작업에 집중하고 있다.

이는 AI(인공지능) 기반 자율주행 기술을 적용한 결과로, 노동력 부담을 줄이고 작업 효율을 높이는 이른바 '비용 혁신'의 사례로 꼽힌다. 대동이 구현하고 있는 미래 농업의 단면이다.

◆ "숙련 농부도 못하는 걸 거뜬히"...미래 농업 선도하는 대동의 AI 트랙터

대동의 AI 트랙터는 스마트 루프에 장착된 6개의 카메라를 통해 전방·후방·좌우·코너까지 주변 환경을 360도 감지할 수 있다. 이후 작업 조건·지형을 종합적으로 파악하고 최적의 경로를 자동으로 설정한다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대동의 AI 트랙터 HX1200이 밭을 경작하고 있는 모습 2026.04.29 stpoemseok@newspim.com

특히 두둑 경계와 돌발 장애물을 실시간으로 감지해 작업을 스스로 중단하기까지 했다. 이에 대해 대동은 지난 2022년부터 4년간 510만 장의 AI용 데이터를 수집했으며, AI 트랙터가 주변 환경을 판단하는 기준이 됐다고 설명했다.

농경지에 대한 섬세하고 구체적인 판단이 가능하므로, 비교적 농경지가 작은 한국에서도 안전한 작업이 가능하다. 한국은 농경지를 논둑(경계선)으로 구분해놓기 때문에, 이를 인식하지 못하면 트랙터가 농경지를 이탈하는 문제가 발생한다. 대동의 AI 트랙터는 이러한 문제를 원천 차단한 것이다.

숙련된 농부보다도 우수한 작업 능력을 보이는 것도 장점이다. 농사 경력만 30년에 달하는 50대 성모씨는 "마늘 두둑 같은 걸 하려면 일직선으로 똑바로 만드는 것이 중요하다"며 "그렇지 않으면 수확량 자체가 줄어들기 때문에, 이는 실력 좋은 사람들만이 하는 일이었다"고 말했다.

그러면서 "아무리 실력이 좋아도, 사람이 하게 되면 조금의 오차가 있을 수밖에 없다. 그런데 지금 AI 트랙터가 하는 걸 보니 기계가 사람보다 낫다는 생각이 든다"며 "AI 트랙터가 있으면 어느 곳에서나 최고 대우를 받지 않을까 싶다"고 말했다.

또 사람이 트랙터에 탑승하지 않아도 정교한 작업이 가능하다 보니, 작업 과정에서 발생하는 위험도를 줄일 수 있다. 트랙터 작업 시간에 농경지 주변에서 작업 결과에 대한 확인·관리만 하면서, 약제 및 비료 살포, 이앙 작업, 배수로 관리 등의 다른 농작업 준비도 할 수 있어 작업 시간당 생산성도 높일 수 있다.

감병우 대동 개발부문장은 "AI트랙터는 작업할 때마다 데이터를 쌓고, 학습하고, 진화하는 대동 AI농업 플랫폼의 첨병"이라며 "농민에게 AI가 농사의 방향을 제시하고, 실행하는 시대를 만들어 가겠다"고 강조했다.

◆ "모든 작업을 AI로 대체"...대동, 농업 방식 대전환 선언

대동은 비단 트랙터에 그치지 않고 제초, 방제, 운반 등 농사일의 대부분을 AI로 대체할 수 있다는 자신감을 내비쳤다. 실제로 대동은 2030년까지 소·중·대형의 전동 자율주행 플랫폼에 운반·예초·방제·예찰·수확 등 다양한 하드웨어를 부착해 다목적 농업 로봇으로 진화시키는 전략을 실행하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 탁양호 대동로보틱스 AI프로덕트본부장이 다목적 농업 로봇에 대해 설명하고 있다. 2026.04.29 stpoemseok@newspim.com

이를 위해 ▲비정형 환경 특화 AI ▲비정형 오프로드 하드웨어 시스템 설계 ▲노지·플랜트 최적화 자율주행 및 로봇 운영 기술 등 3대 기술을 지속적으로 고도화하고 있다.

아직은 출시 준비 단계에 있지만 이번에 대동이 선보인 다목적 농업 로봇은 미래를 낙관하기에 충분한 경쟁력을 보였다. 트랙터와 마찬가지로 짐을 운반하는 경로를 자세하게 파악했으며, 음성 명령만으로 필요한 정보를 알려주고 실제 작업을 수행하는 모습을 보였다.

강성철 대동로보틱스 대표는 "대동로보틱스는 매일 환경이 바뀌는 농작업 현장에서도, 실내외 자율주행에 기반하여 스스로 판단하고 작업하는 로봇에 집중하고 있다"며 "하나의 플랫폼이 과수원과 밭, 공장을 넘나드는 전천후 농·필드 산업 로봇 플랫폼을 제공하겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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