삼성바이오에피스, 中 바이오 혁신센터와 오픈 이노베이션 추진

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오에피스가 29일 아틀라틀 이노베이션 센터와 MOU 체결했다.
- 글로벌 오픈 이노베이션 사업을 본격 추진한다.
- 유망 바이오텍 기업 지원으로 차세대 기술 확보한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오에피스는 29일 중국 바이오 연구개발 및 혁신 플랫폼 기업인 '아틀라틀 이노베이션 센터'와 양해각서(MOU)를 체결하고 글로벌 오픈 이노베이션(Open Innovation·개방형 혁신) 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.
아틀라틀 이노베이션 센터는 바이오 벤처기업과 글로벌 기업 간 연구 협력을 연계해 기술 혁신과 사업화 가속화를 지원하는 아시아 최대 규모의 바이오텍 인큐베이션 센터다. 베이징과 상하이, 싱가포르, 호주 등 주요 바이오 클러스터에서 공유 실험실과 사무공간, CRO(임상시험수탁기관) 서비스 등을 제공하는 거점을 운영하고 있다.
삼성바이오에피스는 이번 협약을 통해 유망 바이오텍 기업을 선정하고, 해당 기업의 초기 성장 지원을 위해 아틀라틀 이노베이션 센터 입주 및 연구 활동을 지원할 예정이다.
이번 협약은 삼성바이오에피스가 해외 오픈 이노베이션 전문 기관과 추진하는 첫 사례다. 회사는 이를 계기로 다양한 모달리티(치료 접근법)에 기반한 차세대 바이오 기술을 조기에 확보해 나갈 계획이다.
서민정 삼성바이오에피스 오픈 이노베이션팀장(상무)은 "바이오 기술 개발 혁신에는 글로벌 차원의 협력이 필수적"이라며 "이번 파트너십을 통해 최첨단 인프라와 전문성을 기반으로 차세대 바이오 신기술 발굴 및 연구를 더욱 가속화할 수 있게 됐다"고 말했다.
sykim@newspim.com