"비연소 전환 가속화"…한국필립모리스, 이홍석 대표 체제로 재편

AI 핵심 요약beta
- 한국필립모리스가 29일 이홍석 비연소 제품 총괄 디렉터를 5월 1일자 신임 대표이사로 선임했다.
- 이 신임 대표는 1999년 입사 후 글로벌 시장에서 경력을 쌓았으며 2021년 한국 복귀 이후 비연소 제품 전략을 주도했다.
- 회사는 이번 인사를 '담배연기 없는 미래' 전략 추진과 비연소 제품 포트폴리오 확장을 위한 리더십 강화로 설명했다.
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비연소 제품 중심 포트폴리오 확대…공중보건 협력도 강조
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국필립모리스가 오는 5월 1일부로 이홍석 비연소 제품 총괄 디렉터를 신임 대표이사로 선임하며 경영 체제를 재정비한다.
29일 한국필립모리스에 따르면 이 신임 대표는 1999년 입사 이후 한국과 글로벌 시장을 오가며 커머셜 오퍼레이션과 마케팅, 전략 부문에서 경력을 쌓아왔다. 싱가포르와 홍콩을 거쳐 2018년 대만 법인장을 맡아 사업 성장과 조직 혁신을 이끌었으며, 2021년 한국 복귀 이후에는 비연소 제품 포트폴리오 확대와 소비자 경험 강화 전략을 주도해왔다.
회사 측은 이번 인사를 '담배연기 없는 미래(Smoke-free Future)' 전략의 연장선으로 설명한다. 필립모리스 인터내셔널은 전통 담배에서 비연소 제품으로의 전환을 핵심 성장 축으로 삼고 있으며, 한국을 주요 전략 시장 중 하나로 꼽고 있다. 신임 대표 선임 역시 비연소 제품 포트폴리오 확장과 시장 안착을 위한 리더십 강화 차원으로 해석된다.
업계에서는 이번 인사를 통해 한국필립모리스가 비연소 제품 중심 경쟁에서 속도를 높일 것으로 보고 있다. 최근 규제 환경과 소비자 인식 변화 속에서, 기존 담배 기업들은 '리스크 저감 제품'과 과학 기반 혁신을 앞세워 사업 구조를 재편하는 흐름이다. 한국 시장 역시 이러한 변화가 빠르게 반영되는 지역으로 제품 경쟁력과 소비자 경험이 동시에 요구되는 국면이다.
이홍석 신임 대표는 "한국필립모리스는 과학 기반의 혁신을 바탕으로 비연소 제품 중심의 전환을 지속적으로 추진해 왔다"며 "앞으로도 성인 흡연자에게 더 나은 선택지를 제공하는 동시에, 한국 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com