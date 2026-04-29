SK네트웍스, 체험형 프로그램 호응...소통·협업 문화 확산

AI 핵심 요약beta
- SK네트웍스가 29일 구성원 소통 위해 체험 프로그램 운영했다.
- 가정의 달 맞아 카네이션 캔들 만들기 행사 진행했다.
- 설 명절 아이싱쿠키 클래스 등으로 조직문화 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK네트웍스(대표이사 이호정)가 구성원들의 일상에 활력을 더하고, 소통과 협업의 문화를 확산하기 위해 다양한 체험형 프로그램을 꾸준히 운영해 높은 호응을 받고 있다.
SK네트웍스 관계자는 29일 "계절 및 사내일정과 연계해 구성원들이 함께 참여하고 소통하는 다양한 조직 문화 프로그램을 통해 '함께 성장하는 회사'의 의미를 더하고 있다"고 밝혔다.
SK네트웍스는 다가오는 가정의 달과 어버이날을 맞아 '카네이션 캔들 만들기' 행사를 진행해 구성원들이 직접 부모님께 드릴 특별한 선물을 만들며 따뜻한 의미와 추억을 나누는 시간을 가졌다.
지난 설 명절에는 '아이싱쿠키 클래스'를 열어 구성원들이 직접 쿠키를 꾸미며 창의력과 힐링을 동시에 경험할 수 있도록 했다. 아울러 봄맞이 '청계천 러닝 클래스', '퍼스널 티 블렌딩 클래스' 등 일과 삶의 균형을 지원하는 프로그램을 지속적으로 시행하고 있다.
SK네트웍스 관계자는 "경영층과 구성원 간 소통은 한마음 한뜻에 기반한 실행력 강화의 핵심"이라며 "AI 중심 사업지주회사로서 실행력과 성장기반을 다질 수 있는 다양하고 진정성 있는 소통 프로그램을 통해 구성원과 함께 성장하는 조직문화를 만들어가겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com