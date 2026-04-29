현대글로비스, 세계 최대 車운반선 도입...축구장 28개 크기

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 현대글로비스가 세계 최대 규모의 자동차 운반선(PCTC)을 도입했다. 이를 통해 국내 완성차 업계의 수출을 돕고, 글로벌 완성차 해상운송 시장에서 사업경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.

현대글로비스는 1만800대적 초대형 PCTC인 '글로비스 리더(Glovis Leader)호'를 완성차 해상운송에 투입한다고 29일 밝혔다. 앞서 28일 중국 광저우 GSI 조선소에서 열린 선박 명명식에는 이규복 현대글로비스 대표이사(사장) 등 관계자들이 참석했다.

해당 선박의 크기는 전장 230m·선폭 40m이며 무게는 10만2590톤이다. 배안에는 총 14개층의 화물데크(적재공간)가 있으며 이 적재공간을 다 합치면 축구장 28개 정도의 크기다. 이 배에는 소형차 기준으로 최대 1만800대의 차량을 실을 수 있다.

현대글로비스의 1만800대적 자동차선 'Glovis Leader(글로비스 리더)' 호 [사진=현대글로비스]

글로벌 자동차 운반선사 중 1만대적 이상의 PCTC를 도입한 곳은 현대글로비스가 처음이며 해당 선박은 현재 기준으로 세계에서 가장 큰 PCTC다.

또한 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진엔진이 탑재됐고, 육상전원공급설비(AMP) 사용이 가능한 선박인 만큼 유럽연합(EU)의 탄소배출거래제 등 친환경 규제 강화에도 무리 없이 대응할 것으로 전망된다.

현대글로비스는 이번에 도입하는 선박을 포함해 운용 중인 PCTC선대의 규모를 2030년 128척까지 확대할 계획이다. 또한 대규모 선대를 기반으로 2030년까지 자사가 해상 운송하는 완성차 물량을 연간 340만대에서 500만대까지 늘리는 것을 목표로 삼았다.

현대글로비스 관계자는 "앞으로도 완성차 해상운송 경쟁력을 지속적으로 강화하고, 글로벌 화주들에게 안정적인 공급망 서비스를 제공하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com