안도걸 "토큰증권, 투자 민주화와 자산이익 공유 가능케 하는 새 금융질서"

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안도걸 의원, 전세사기 예방·자산시장 구조개혁 강조

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 안도걸 더불어민주당 의원이 토큰증권(STO)을 통한 자산시장 구조 전환의 필요성을 강조했다.

안 의원은 지난 28일 오후 3시 금융투자교육원 리더스홀에서 '공공 STO 모델을 통한 포용적 디지털 경제 구현 및 지속가능한 디지털자산 산업 육성'을 주제로 토론회를 개최했다.

안도걸 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

안 의원은 축사를 통해 "토큰증권은 부동산과 같은 실물자산을 디지털화하여 소액 단위로 나누고 누구나 참여할 수 있게 하는 혁신적 투자 방식"이라며 "투자의 민주화와 자산이익의 공유를 가능하게 하는 새로운 금융 질서"라고 평가했다.

이어 안 의원은 "우리나라도 관련 법안 통과로 STO 제도화 기반이 마련되면서 이제는 개념 논의를 넘어 실제 시장에서 다양한 실험과 사업화가 가능한 단계에 진입했다"고 진단했다.

또 안 의원은 "지금의 부동산 시장은 개발이익이 소수에게 집중되고 국민은 가격 상승 부담을 떠안는 구조"라며 "STO를 통해 부동산을 분할·공유함으로써 개발이익을 국민과 함께 나누는 구조로 전환할 수 있다"고 밝혔다.

전세사기 문제 해결 수단으로서 STO의 활용 가능성도 제시했다. 안 의원은 "전세보증금을 토큰화하면 자금 흐름을 투명하게 관리할 수 있고, 거래 과정이 기록으로 남아 신뢰를 높일 수 있다"며 "정보 비대칭과 불투명성에서 비롯된 전세사기를 예방하는 데 기여할 수 있다"고 설명했다.

이날 토론회에서는 ▲주택 개발 과정에 STO를 적용한 개발이익 공유 방안 ▲전세보증금 토큰화를 통한 거래 투명성 및 임차인 보호 강화 방안 ▲블록체인 기반 금융 인프라 구축 방향 등에 대한 논의가 이뤄졌다.

안 의원은 "이제 자산시장은 소수의 독점 구조에서 벗어나 국민이 함께 참여하고 이익을 공유하는 방향으로 나아가야 한다"며 "STO는 '투기의 시장'을 '참여와 성장의 시장'으로 전환하는 핵심 도구"라고 강조했다.

아울러 안 의원은 "투자의 문은 넓히고, 자산의 이익은 함께 나누며, 성장의 기회를 국민 모두에게 돌려야 한다"며 "오늘 논의가 대한민국을 '독점의 부동산 시장'에서 '공유의 투자시장'으로 전환하는 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

seo00@newspim.com