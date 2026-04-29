뉴트리 지노마스터, '포켓몬 에디션' 출시

포켓몬 에디션 특별 기획 출시, 카드케이스 증정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 건강기능식품 전문기업 뉴트리의 여성 건강 전문 브랜드 지노마스터는 CJ올리브영과 포켓몬이 전개하는 캠페인에 참여해 '지노마스터 포켓몬 에디션'을 올리브영 특별 기획으로 선보인다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 올리브영 특별 기획으로 출시되는 이번 에디션은 지노마스터의 베스트셀러인 지노마스터 질유산균과 지노마스터 이노시톨 2종으로 구성됐다. 패키지 전면에 피카츄, 삐 디자인을 적용해 소장 가치를 높였다.

특히 이번 기획은 단순히 소장용으로 그치는 일회성 굿즈 대신, 여성들의 편안한 일상을 돕는 브랜드 철학에 발맞춰 실생활에서 높은 활용도를 자랑하는 카드케이스를 증정품으로 구성해 실용적 가치를 더했다.

뉴트리 지노마스터 포켓몬 에디션. [사진=뉴트리]

지노마스터 질유산균은 5년 연속 소비자 만족도 1위 제품으로, 질유산균 제품 중 최다 보장 균수로 소비기한 끝까지 50억 마리를 보장한다. 최근에는 충성 고객의 니즈를 반영한 올리브영 한정 70일분 대용량 제품이 2030 여성들의 압도적인 지지를 받고 있다.

또한 함께 구성된 지노마스터 이노시톨은 생리주기 불균형으로 고민하는 여성들을 위한 밸런스 케어 제품이다. 100% 식물성 미오이노시톨을 주원료로 하여, 생체 리듬에 따라 섭취량을 조절할 수 있도록 설계되어 세심한 컨디션 관리를 돕는다.

지노마스터는 이번 캠페인 참여를 통해 건강기능식품 카테고리가 가진 딱딱한 이미지를 탈피하고, 여성들이 겪는 생리 전후 불편함이나 월경 전 증후군(PMS) 등 W케어를 일상 속 즐거운 라이프스타일로 전환하겠다는 포부다. 특히 포켓몬 에디션의 친근함을 활용해 건강 관리의 필요성을 인지하지 못했던 잠재 소비자들에게도 쉽고 세련된 건강 관리 경험을 제공할 계획이다.

지노마스터 관계자는 "W케어 리딩 브랜드로서 올리브영과 포켓몬의 의미 있는 캠페인에 참여하게 되어 뜻깊다"며 "최근 올리브베러, 올리브영 센트럴 명동 타운 입점 등을 통해 경쟁력을 입증한 만큼, 앞으로도 모든 여성이 스스로의 몸을 더 쉽고 전문적으로 케어할 수 있는 웰니스 문화를 선도해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com