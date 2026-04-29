"솔루스첨단소재, 동박 매각 및 전지박 순항...목표주가 2만원 상향" - IBK

AI 핵심 요약beta
- IBK투자증권은 29일 솔루스첨단소재 동박 매각 자금을 전지박 사업에 투입한다고 밝혔다.
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 2만원으로 상향했다.
- 1분기 전지박 매출 610억원, 전체 매출 1926억원으로 성장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= IBK투자증권은 솔루스첨단소재에 대해 동박 부문 매각 확보 자금을 전지박 사업에 활용할 예정이라고 29일 밝혔다. 투자의견은 매수, 목표주가는 2만원으로 상향했다.
이현욱 IBK투자증권 연구원은 유럽 고객사 및 북미 고객사의 수요 회복과 신규 고객사 공급으로 전지박 매출이 1분기에 610억원을 기록했다고 전했다. 이는 전분기대비 47% 늘어난 수치다. 1분기 전체 매출액은 전분기 대비 13.6% 성장한 1926억원이다.
동박 부문은 인공지능(AI) 가속기향 하이엔드 제품 수요 지속 확대로 전분기 대비 9.7% 증가한 1045억원을 기록했다. 전체 수익성은 전지박 출하량 증가로 인한 고정비 부담 완화로 적자폭을 축소했다.
이 연구원은 "올해 매출액은 매각 사업 제외 기준 전지박 3940억원, 유기발광다이오드(OLED) 1390억원으로 총 5330억원을 기록할 전망"이라며 "헝가리 공장(생산능력 3.8만톤)은 랩프업 기간을 거쳐 하반기에는 가동률이 90% 이상 수준으로 증가할 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "유럽의 산업가속화법(IAA) 시행 예정으로 유럽연합(EU) 역내 배터리 밸류체인 전반 수혜가 전망된다"며 "북미 지역은 에너지저장장치(ESS) 수요 증가 및 주요 고객사의 첨단 제조 공정 도입으로 인해 내년 1분기 캐나다 공장 (1단계 생산능력 2.5만톤) 가동 시 본격적인 외형 성장을 이어나갈 것으로 전망한다"고 강조했다.
한편 솔루스첨단소재는 전일 동박 사업 부문 매각을 완료했다고 공시했다. 확보된 자금 3014억원은 전지박 사업 자금으로 활용할 예정이다.
nylee54@newspim.com