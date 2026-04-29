대한항공, 스카이팀 안전·보안·품질 자문그룹 의장사 선출

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 29일 스카이팀 SSQ 의장 항공사로 선출됐다.
- 베넷 앨런 월시 실장이 2년간 분과위원장으로 임기를 수행한다.
- 회원사 안전·보안 정책 자문과 비상대응계획 표준화에 주력한다.
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[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한항공이 글로벌 항공 동맹체 스카이팀의 안전·보안·품질 정책을 주도하게 됐다.
대한항공은 스카이팀 안전·보안·품질 자문그룹(SSQ) 의장 항공사로 선출됐다고 29일 밝혔다. 베넷 앨런 월시 항공안전보안실장이 SSQ 분과위원장으로서 향후 2년간 임기를 수행한다.
의장 항공사는 자사의 운영 경험을 바탕으로 회원사에 공통으로 적용되는 안전·보안·품질 정책을 자문하는 역할을 맡는다. 글로벌 항공업계의 안전과 보안 수준을 높이기 위한 것이다.
대한항공은 스카이팀 이사회와 연계해 항공 안전 관련 주요 안건을 추진하고 회원사 간 우수 사례를 공유할 계획이다. 특히 보조배터리 기내 사용 관련 국제 기준을 보강하고, 비상 상황 발생 시 항공사의 대응 절차와 역할을 규정하는 스카이팀 비상대응계획을 표준화하는 데 집중한다.
대한항공 관계자는 "스카이팀 내 영향력을 공고히 하고 회원사 간 협력 기반을 확보함으로써 글로벌 경쟁력을 높이는 계기로 삼을 것"이라고 밝혔다.
aykim@newspim.com