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2026.04.01 (수)
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[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 학생부교과전형 합격 전략

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김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

학생부교과전형은 대학 입시에서 가장 직관적이면서도 강력한 전형입니다.

내신 성적이라는 정량적 지표가 중심이 되지만, 2027학년도 입시에서 교과전형은 단순히 '내신 등급'만으로 합격증을 거머쥘 수 있는 전형이 아닙니다.

특히 상위권 대학을 중심으로 '교과 이수 권장 과목' 반영과 '서류 평가' 요소가 도입되면서, 이제 교과전형은 '정량의 탈을 쓴 정성평가'의 성격을 띠고 있습니다.

수험생들은 단순히 높은 등급을 따는 것에 그치지 않고, 지원 학과에 걸맞은 학업적 완결성을 갖추어야 합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 교과전형 성공의 핵심, '정밀한 내신 관리'와 '수능 최저'의 결합!

2027학년도 학생부교과전형을 준비하는 수험생들은 단순히 내신 평균 등급에 일희일비하기보다, 대학별 산출 방식의 미세한 차이를 파악하고 수능 최저학력기준이라는 거대한 관문을 넘기 위한 입체적인 전략을 수립해야 합니다.

1. 내신 성적의 정밀 분석과 유리한 고지 선점

(1) 교과전형의 가장 기초적인 데이터는 내신 등급입니다. 의약학계열이나 서울 주요 상위권 대학은 1.0~1.3등급, 주요 15개 대학은 1.5~1.8등급 이내의 성적이 합격권으로 형성됩니다. 하지만 단순히 평균 등급만 봐서는 안 됩니다. 대학마다 반영하는 과목 체계(국영수사과 전 과목 vs 상위 일부 과목), 학년별 가중치 부여 여부, 진로선택과목 반영 방식(A등급 비율에 따른 감점 등)이 천차만별입니다. 본인의 성적 구조가 특정 학년에 강점이 있는지, 혹은 특정 과목군에 특화되어 있는지를 분석하여 환산 점수가 가장 높게 산출되는 대학을 선별하는 것이 전략의 시작입니다.

(2) 3학년 1학기 내신의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 졸업예정자에게 3학년 1학기는 성적 비중이 가장 높게 설정되는 경우가 많으며, 상대평가 과목이 적은 3학년 특성상 단 한 과목의 실수가 등급 하락으로 직결될 수 있습니다. 특히 진로선택과목이 많은 3학년 과정에서는 반드시 'A등급'을 확보하여 성적 산출에서 불이익을 받지 않도록 관리해야 합니다. 이는 단순히 등급 유지를 넘어, 학생이 끝까지 학업에 충실했음을 보여주는 정성적 지표로도 작용합니다.

(3) '교과별 편차 관리'는 최상위권 교과전형에서 매우 중요합니다. 모든 과목에서 고른 등급을 받는 것도 중요하지만, 지원 전공과 직결된 주요 과목(예: 공학-수학/물리, 어문-국어/외국어)에서 압도적인 원점수와 등급을 기록하는 것이 서류 평가가 도입된 최근 교과전형 트렌드에서 큰 강점이 됩니다. 표준편차가 작고 평균이 높은 치열한 학교 상황에서도 본인의 우수성을 원점수 100점에 가까운 성적으로 증명해야 합니다.

[서울=뉴스핌] 이한결 기자 = 2020학년도 대학수학능력시험 성적통지표 배부일인 4일 오전 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 3학년 학생들이 스마트폰으로 찍은 수능 성적표를 서로 확인하고 있다. 2019.12.04 alwaysame@newspim.com

2. 수능 최저학력기준 충족: 선택이 아닌 필수이자 당락의 열쇠

(1) 교과전형 합격자의 상당수는 내신 성적이 부족해서가 아니라 수능 최저를 맞추지 못해 탈락합니다. 대학들이 요구하는 3개 영역 등급 합 6~7(일반학과) 혹은 합 4~5(의약학) 등의 기준은 수험생들에게 상당한 압박으로 작용합니다. 이는 역설적으로 수능에 강점이 있는 학생들에게는 내신의 불리함을 극복하고 상위권 대학에 진입할 수 있는 '실질 경쟁률의 하락'이라는 기회를 제공합니다. 정시 대비와 수시 최저 충족을 별개의 공부로 치부하지 말고, 수능 실력이 곧 수시 합격권이라는 인식을 가져야 합니다.

(2) 전략적 접근을 통한 '등급 확보'가 관건입니다. 모든 과목을 다 잘하면 좋겠지만, 시간이 부족한 수험생이라면 본인이 가장 자신 있는 영역을 확실한 1등급으로 고정하는 '선택과 집중'이 필요합니다. 예를 들어 영어가 절댓평가라는 점을 활용해 안정적인 1등급을 확보하고, 나머지 탐구나 국어/수학 중 강점 과목을 조합하여 최저 기준을 맞추는 식입니다. 특히 탐구 영역은 한 과목만 반영하는 대학과 두 과목 평균을 반영하는 대학을 철저히 구분하여 본인의 학습량을 효율적으로 배분해야 합니다.

(3) '실전 적응력 훈련'은 수능 최저 충족의 핵심입니다. 평소 모의고사 성적이 수능 당일 그대로 이어지지 않는 경우가 많습니다. 특히 수능 특유의 긴장감과 생소한 문항 번호 배치 등에 당황하지 않도록, 실전과 동일한 시간제한을 두고 모의고사를 반복 풀이하는 훈련이 병행되어야 합니다. 수능 최저는 '아는 문제를 틀리지 않는 것'에서 시작됨을 잊지 말아야 합니다. 

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 2025학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 13일 오전 서울 금천구 동일여자고등학교에서 열린 장행식에서 고3 수험생들이 선생님과 재학생들의 응원을 받으며 교정을 나서고 있다. 2024.11.13 mironj19@newspim.com

3. 서류평가 도입과 정성적 요소의 차별화

(1) 경희대, 고려대, 성균관대 등 주요 대학들이 교과전형에서도 '교과이수 충실도'나 '세부능력 및 특기사항(세특)'을 반영하기 시작했습니다. 이는 숫자로 표현된 성적 뒤에 숨겨진 학생의 학업 태도와 전공 관련 역량을 함께 보겠다는 강력한 신호입니다. 단순히 1등급을 받았느냐보다, 해당 과목을 이수하기 위해 어떤 노력을 했고 수업 내에서 어떤 탐구 성과를 보였는지가 합격의 변별력이 됩니다.

(2) '진로선택과목'과 '전문교과'의 전략적 선택은 이제 필수입니다. 지원하고자 하는 학과와 연계된 심화 과목(예: 공학계열-물리II, 미적분, 기하 / 의학계열-생명과학II, 화학II 등)을 기피하지 않고 이수했는지가 중요합니다. 어려운 과목이라서 등급 따기 어렵다는 이유로 회피한다면, 서류 평가가 포함된 교과전형에서 치명적인 약점이 될 수 있습니다. 도전적인 과목 이수 현황 그 자체가 학생의 학술적 열의를 증명하는 도구입니다.

(3) '세특의 질적 고도화'는 교과전형 내 정성평가에서 승부를 가릅니다. 교과 수업 시간에 배운 이론을 바탕으로 본인의 진로와 연계된 탐구 활동을 수행하고, 그것이 교사의 기록으로 남아야 합니다. 예를 들어 수학 시간의 통계 개념을 활용해 사회 현상을 분석하거나, 과학 시간의 실험을 통해 전공 관련 원리를 심화 탐구하는 과정이 기록되어야 합니다. 이는 '공부만 잘하는 학생'이 아니라 '대학에 와서 학문을 탐구할 준비가 된 학생'임을 보여주는 강력한 증거가 됩니다.

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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