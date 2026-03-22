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[현장] "실제 장비로 실습해요"...반도체 '기술 독립' 인재 키운다

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실제 양산 장비 갖춘 실습실, 소부장 중심 '현장형 교육' 강화
삼성 출신 교수 영입해 불량·공정 데이터 분석 노하우 전수
호서대와 패키징 공정 협력, 반도체 전주기 산학 모델 구축
학생들 진로 희망도 다양화...장비·소부장 기업 관심 60%로↑

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 명지대학교 반도체공학부 실습실. 실제 양산 라인에 쓰이는 장비가 윙윙 돌아가고 교수와 학생들이 공정 데이터를 함께 들여다보고 있었다. 용인을 '반도체 제조 중심 도시'로 키우겠다는 비전 아래 교육부의 첨단산업 특성화대학 사업을 등에 업은 명지대는 소부장 특화 교육과 산학협력으로 장비·부품까지 아우르는 '기술 독립'형 인재를 길러내겠다는 목표를 세웠다.

18일 명지대 자연캠퍼스 실습동은 실험복을 입은 학생들이 웨이퍼 캐리어를 들고 공정실을 오가며 분주했다. 홍상진 반도체특성화대학사업단장은 "용인이 반도체 제조 중심 도시로 변해 가는 상황에서 우리도 예전부터 학생 양성을 위해 나름대로 노력해 왔지만 재정·장비 한계에 부딪혀 큰 폭으로 확장하지는 못했다"며 "첨단산업 특성화대학 사업 덕분에 비용이 많이 드는 공정·장비 인프라를 갖추고 본격적인 교육 체계를 만들 기회를 얻었다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = '반도체 클린룸'에서 실습 중인 모습. 2026.03.20 hyeng0@newspim.com

명지대는 반도체 소부장(소재·부품·장비)에 특화한 인재 양성을 내세운다. 반도체 제조라인 전체를 다루기보다는 공정 장비와 부품, 공정개발을 중심으로 교육과 연구 역량을 집중하는 전략이다.

김유빈 반도체공학부 교수는 "그동안 우리나라가 반도체 칩 생산에서는 강국이지만 실제 장비와 부품은 상당 부분 외국산에 의존해 왔다"며 "칩만 잘 만드는 나라에서 벗어나 장비와 부품까지 국산화하려면 관련 고급 인력이 필요하다"라고 설명했다.

특성화대학 사업을 기반으로 한 산학협력 모델도 눈에 띈다. 삼성전자와는 '파견 교수' 프로그램을 통해 핵심 인력을 직접 교단으로 불러들였다. 삼성에서 20년 넘게 근무하다 지난해 명지대로 옮긴 윤주병 교수는 "회사에 있을 때부터 교수라는 직업에 대한 꿈이 있었고 마침 고급 인력을 대학에 보내는 사내 프로그램이 있어 지원했다"며 "학생들과 현장에서 경험한 내용을 공유하며 제2의 삶을 시작하고 싶었다"라고 말했다.

그는 삼성에서 불량 분석과 양산 지원을 담당하던 경험을 바탕으로 실습과제에서 실제 공정 데이터를 어떻게 분석하는지, 장비와 공정 조건을 어떻게 최적화하는지 등을 '머릿속에 남은 경험' 중심으로 가르치고 있다.

학교 안에는 '반도체 에코팹', '반도체 장비팹', '첨단패키징랩' 등 특성화 실습 공간이 잇달아 들어섰다. 반도체 에코팹은 공정 과정에서 발생하는 환경 영향을 진단·관리하는 실습 공간이다. 장비팹에는 수십억 원대의 공정 장비가 설치돼 있다.

홍 단장은 "어떤 회장님이 '실제 양산에 쓰는 장비를 가져와 교육하라'며 삼성 경매에 나온 장비를 사 올 수 있도록 지원해 주셨다"며 "국내에서 실제 라인에 쓰이는 것과 동일한 수준의 장비로 학생들이 실습할 수 있다는 게 큰 장점"이라고 말했다.

학생들 반응은 뜨겁다. 전자공학과에서 명지대에 입학했다가 삼성전자 사원으로 입사해 일하던 김연수 씨는 "현장에서 일하다 보니 상급 엔지니어가 되려면 학위와 이론이 꼭 필요하다는 걸 느꼈다"며 "반도체공학부가 신설된다는 소식을 듣고 다시 학교로 돌아와 전과했다"라고 말했다.

반도체공학부 4학년 정재훈 씨는 아예 '교수의 길'을 꿈꾸고 있다. 그는 2학년 때부터 학부 연구생으로 참여해 지금까지 SCI급 논문 2편을 썼다. 용인 출신이라는 정 씨는 "어릴 때부터 지역에서 봉사활동을 하며 이곳에 애정을 갖고 있었다"며 "산학 프로젝트를 하면서 연구의 재미를 알게 됐다. 석·박사까지 이어 가서 학교와 지역 산업을 함께 키우는 역할을 하고 싶다"라고 했다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 반도체공학부 학생들이 실제 장비를 활용해 실습 활동을 진행 중이다. 2026.03.20 hyeng0@newspim.com

교육부의 '첨단산업 특성화대학 재정지원사업'은 대학 현장의 변화에 힘을 싣고 있다. 2023년 시작된 이 사업은 반도체·이차전지·바이오·로봇 등 분야별 대학을 선정해 4년간 교육과정 개편, 실습 인프라 구축, 산학협력 프로그램 운영을 지원하는 것으로, 2026년에만 1000억 원이 넘는 예산이 투입될 예정이다.

선정 대학들은 각자의 강점을 살린 특성화 분야를 중심으로 학부·대학원 교육과정을 손질하고 실습 여건을 넓히고 있으며, 명지대 반도체공학부와 호서대는 학생 교류와 패키징 공정 중심의 '몰입학기제'를 통해 상호 보완형 협력 모델을 운영하고 있다.

홍 단장은 "어느 한 대학이 모든 공정을 다 할 수는 없다. 명지대는 소부장, 호서대는 패키징을 특화해 서로 학생·교수 교류한다"며 "우리 목표는 단순히 대기업에 몇 명 더 보내는 것이 아니라 장비와 부품까지 포함해 반도체 '기술 독립'에 기여하는 인재를 꾸준히 배출하는 것"이라고 설명했다.

학생들의 진로 선택도 눈에 띄게 변하고 있다. 홍 단장은 "처음 반도체공학부를 지원할 때는 대부분 '삼성·하이닉스에 가겠다'라고 말하지만 실제로 배우다 보면 장비 회사에 관심을 갖는 비율이 60% 정도로 늘어난다"며 "칩을 만드는 완성 기업뿐만 아니라, 공정을 뒷받침하는 장비·소부장 기업에도 좋은 일자리가 많다는 걸 교육과 실습을 통해 자연스럽게 알게 되는 것"이라고 했다.

hyeng0@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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