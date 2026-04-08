[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 학생부종합전형 완벽대비

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

학생부종합전형(학종)은 단순한 성적의 나열이 아닌, 학생이라는 한 인격체가 고교 3년 동안 어떻게 지적으로 성장하고 공동체 내에서 어떤 기여를 했는지를 평가하는 '성장 서사'의 기록입니다.

2027학년도 학종의 핵심은 '교과 기반 탐구력'의 질적 차별화에 있습니다. 자기소개서가 폐지된 상황에서 학생부는 유일한 소통 창구이자 강력한 무기입니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 학종 평가의 핵심축, '학업역량, 진로역량, 공동체역량'

1. '학업역량', '지식의 수용'을 넘어 '지적 영토의 확장'으로

(1) 자기주도적 탐구의 메커니즘 증명

대학은 단순히 수업 내용을 잘 이해하는 학생을 넘어, 배운 내용을 스스로 확장하는 '학업태도'에 열광합니다. 지적 호기심의 출발점은 수업 시간이어야 합니다. 예를 들어, 생명과학 시간에 배운 '효소의 활성' 개념에 의문을 품고, 온도와 pH 외에 '특정 화합물이 효소 저해제로 작용하는 기제'를 탐구하기 위해 대학 수준의 전공 서적이나 학술 논문을 찾아보는 과정이 필요합니다. 단순히 "논문을 읽었다"는 나열이 아니라, "논문의 어떤 가설이 나의 의문을 해결해주었으며, 이를 통해 새롭게 깨달은 점은 무엇인가"가 세특에 구체적인 문장으로 남아야 합니다.

(2) 교과 간 융합을 통한 사고의 유연성

현대 학문은 경계가 무너지고 있습니다. 수학적 모델링을 사회 현상 분석에 적용하거나, 문학 작품 속 인물의 심리를 심리학적 기제로 풀어내는 활동은 입학사정관에게 매우 매력적으로 다가옵니다. 인공지능(AI) 전공을 희망한다면 단순히 파이썬 코딩 능력을 자랑하기보다, 윤리 시간에 배운 '알고리즘의 편향성' 문제를 수학적 확률 통계와 결합하여 비판적으로 분석하는 보고서를 작성해 보십시오. 이러한 융합적 시도는 학생의 사고 범위가 얼마나 넓고 유연한지를 보여주는 결정적 증거가 됩니다.

(3) 성적 추이와 과목 선택의 진정성

학업 역량은 전체 평균 등급만으로 결정되지 않습니다. 특정 과목의 성적이 하락했다면 그 원인을 분석하고 다음 학기에 이를 어떻게 극복했는지(회복 탄력성), 혹은 전공과 직결된 심화 과목(전문교과 등)을 선택하여 다소 낮은 등급을 받더라도 도전했는지 여부가 중요합니다. 어려운 과목을 회피하지 않는 '정면 돌파형' 학습 태도는 상위권 대학일수록 매우 높게 평가하는 요소입니다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 2024학년도 대학수학능력시험 100일을 앞두고 8일 대치동 학원가도 분주해 지고 있다. 2023.08.08 leemario@newspim.com

2. '진로역량', '꿈의 나열'이 아닌 '학술적 준비도'의 증명

(1) 전공 관련 핵심 권장과목의 완벽 이수

서울대를 필두로 많은 대학이 전공별 '핵심 권장과목'을 제시하고 있습니다. 공학계열을 지망하면서 물리를 선택하지 않거나, 경상계열을 희망하며 미적분을 피하는 것은 진로역량 포기 선언과 같습니다. 2027학년도 입시에서는 단순히 과목을 선택하는 것을 넘어, 해당 과목의 세특에서 자신의 전공적 잠재력이 얼마나 발휘되었는지를 봅니다. 화학과 지망생이라면 화학 실험뿐만 아니라 수학 세특에서도 분자 구조의 기하학적 분석을 다루는 등 전공을 향한 집요한 관심이 드러나야 합니다.

(2) 탐구의 깊이와 지속성

1학년 때의 막연한 관심이 3학년 때 구체적인 전문성으로 진화하는 과정이 생기부에 보여야 합니다. 예를 들어 '기후 위기'라는 주제를 잡았다면, 1학년 때는 현상 분석, 2학년 때는 신재생 에너지의 물리적 원리 탐구, 3학년 때는 에너지 효율을 높이는 나노 신소재의 화학적 특성 연구로 이어지는 계보를 만들어야 합니다. 활동의 '개수'보다 한 주제를 얼마나 '깊게' 파고들어 나만의 결론을 도출했는지가 핵심입니다. 이것이 바로 대학이 원하는 '연구자적 자질'입니다.

(3) 독서 활동의 '브릿지' 역할 극대화

독서 기록은 이제 독립된 항목이 아니지만, 교과 세특이나 자율활동 내에서 탐구의 '근거'로 활용될 때 가장 강력합니다. "보고서를 작성하는 과정에서 깊이 있는 이해를 위해 '이기적 유전자'를 읽고 생물학적 결정론에 대한 자신의 견해를 정립함"과 같은 기록은 독서가 단순한 취미가 아닌 지적 탐구의 도구였음을 증명합니다. 책은 나의 탐구를 심화하거나, 새로운 방향으로 이끄는 가교 역할을 해야 합니다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 2024학년도 대학수학능력시험 100일을 앞두고 8일 대치동 학원가도 분주해 지고 있다. 2023.08.08 leemario@newspim.com

3. '공동체역량', 인성을 넘어선 '사회적 리더십'과 '소통의 미학'

(1) 에피소드 중심의 구체적 서사 기록

"리더십이 뛰어나고 배려심이 많음"과 같은 추상적 찬사는 입학사정관에게 아무런 감흥을 주지 못합니다. 축구대회 연습과정에서 팀원 간의 불화를 어떤 대화법으로 중재했는지, 혹은 축제 기획 시 소외된 학우들의 참여를 이끌어내기 위해 어떤 구체적인 아이디어를 냈는지가 드러나야 합니다. 갈등의 '발생-중재-해결-성찰'로 이어지는 4단계 서사가 행특(행동특성 및 종합의견)에 구체적인 일화와 함께 담길 때 비로소 인성이 역량으로 승화됩니다.

(2) 협업을 통한 결과물의 공유

현대 과학과 비즈니스는 혼자 하는 것이 아닙니다. 동아리 활동이나 조별 과제에서 자신이 팀 내에서 맡은 역할이 무엇이었는지, 그리고 팀원들의 서로 다른 역량을 어떻게 결합하여 더 나은 결과물을 도출했는지를 보여주십시오. 자신이 가진 지식을 동료들에게 나누어주는 '지식 공유' 활동은 공동체역량의 정점으로 평가받습니다. 멘토링 활동에서 단순히 가르치는 것을 넘어 동료의 성장에서 배우는 자세를 보일 때 대학은 감동합니다.

(3) 지속적인 봉사와 실천적 시민의식

봉사활동의 시간적 양보다는 '지속성'과 '진정성'입니다. 단발성 활동보다는 3년간 꾸준히 이어온 활동에서 학생의 가치관이 드러납니다. 환경 문제에 관심이 있다면 단순히 쓰레기를 줍는 것에 그치지 않고, 학교 내 분리배출 시스템의 문제점을 분석하여 학생회에 개선안을 제안하는 등의 '실천적 행동'으로 연결되는 것이 중요합니다. 이는 공동체 문제를 자신의 문제로 인식하는 성숙한 시민 의식을 증명합니다.