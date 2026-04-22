[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 수능위주전형(정시)의 이해

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김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

수시전형이 '역량'과 '가능성'을 증명하는 무대라면, 정시는 오직 '수능성적'이라는 냉혹한 숫자로 승부하는 진검승부의 장입니다.

2027학년도 정시는 통합수능 체제가 완전히 안착된 시점이면서도, 대학별로 수능 반영영역과 가산점 부여 방식이 더욱 복잡해진 '정밀 전략'의 시대입니다.

단순히 총점이 높다고 합격을 낙관할 수 없으며, 나의 점수가 어느 대학의 환산식에서 가장 빛을 발하는지를 찾아내는 '데이터 마이닝' 능력이 합격의 키를 쥐고 있습니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ '정시 필승 전략', 단순 합산 점수의 함정에서 벗어나라

1. 활용 지표의 이해, '표준점수'와 '백분위'의 전략적 선택

(1) 표준점수 반영 대학 vs 백분위 반영 대학

대학마다 수능 성적을 활용하는 지표가 다릅니다. 상위권 주요 대학(서울대, 연세대, 고려대 등)은 국어와 수학은 표준점수를, 탐구 영역은 백분위를 활용한 '변환표준점수'를 주로 사용합니다. 반면 중위권 대학이나 일부 교대 등은 백분위 점수만을 반영하기도 합니다.

표준점수 유리자: 시험이 어렵게 출제되었을 때 고득점을 받은 수험생. 원점수 차이보다 표준점수 차이가 크게 벌어지기 때문입니다.

백분위 유리자: 난이도와 상관없이 내 위로 몇 명의 학생이 있는지가 중요한 수험생. 특히 탐구 영역에서 만점자가 많아 표준점수 변별력이 낮아질 때 백분위가 유리할 수 있습니다.

(2) 변환표준점수의 변수

탐구 영역은 과목별 난이도 차이가 극심합니다. 이를 보정하기 위해 상위권 대학은 수능성적 발표 후 별도의 '변환표준점수표'를 공지합니다. 내가 선택한 사탐/과탐 과목의 표준점수가 낮더라도, 백분위가 높다면 변환표준점수를 통해 손해를 만회할 수 있습니다. 따라서 정시지원 전 각 대학 입학처 홈페이지에 게시되는 변표(변환표준점수)를 반드시 확인해야 합니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

2. 대학별 환산점수와 반영 비율의 '황금 조합' 찾기

(1) 영역별 가중치의 위력

수능 총점이 같더라도 대학별로 국어, 수학, 영어, 탐구에 부여하는 가중치가 다릅니다. 예를 들어, 수학 성적이 월등히 높은 자연계열 수험생은 수학 반영 비율이 40% 이상인 성균관대나 중앙대를 타깃으로 삼아야 하며, 국어 성적이 좋은 인문계 수험생은 국어 비중이 높은 고려대나 성균관대 인문계열을 고려해야 합니다.

나의 국/수/탐 영역별 강점에 맞춰 '대학별 환산점수'를 산출했을 때 나의 전국 석차가 가장 상승하는 대학을 리스트업 하십시오.

(2) 영어와 한국사의 등급 간 감점 폭

영어 영역은 절대평가이지만 대학마다 반영 방식이 천차만별입니다. 연세대처럼 등급 간 점수 차가 커서 2등급부터 치명적인 대학이 있는 반면, 서강대나 중앙대처럼 등급 간 격차가 적어 영어 2~3등급도 다른 과목으로 충분히 극복 가능한 대학이 있습니다. 자신의 영어 등급에 따라 지원 가능한 대학 라인이 완전히 달라진다는 점을 명심하십시오.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 13일 오후 서울 구로구 신도림고등학교 고사장에서 시험을 마친 수험생들이 지인들과 포웅하고 있다. 2025.11.13 choipix16@newspim.com

3. 2027학년도 통합수능의 핵심, 가산점과 지정 과목 폐지의 명암

(1) '사탐런'과 과탐 가산점의 역학 관계

최근 많은 대학이 자연계열 지원 시 필수였던 '미적분/기하', '과탐' 지정 조건을 폐지했습니다. 이에 따라 공부 양이 적은 사탐을 선택하고 자연계열로 교차 지원하는 일명 '사탐런' 현상이 두드러지고 있습니다. 하지만 대학들은 이를 방지하기 위해 과탐 선택자에게 3~5%의 가산점을 부여하거나 변환표준점수에서 우대를 해주는 장치를 마련했습니다.

대응 전략: 가산점이 부여된 환산점수를 계산했을 때 사탐 선택의 이득이 과탐 가산점을 상쇄할 수 있는지 면밀히 따져봐야 합니다.

(2) 교차 지원(이과→문과)의 흐름과 합격선 변화

여전히 수학 표준점수에서 우위를 점한 미적분/기하 선택자들이 인문계열 상위권 학과(경영, 경제 등)로 교차 지원하는 흐름은 유효합니다. 이로 인해 인문계열 학과의 정시 컷이 예년에 비해 상향 평준화되는 경향이 있으므로, 순수 인문계 수험생들은 더욱 보수적인 지원전략이 필요합니다.