전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.22 (수)
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 수능위주전형(정시)의 이해

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김형일 거인의어깨 대표가 2027학년도 정시 전략을 제시했다.
  • 표준점수와 백분위, 변환표준점수를 대학별로 분석해 활용했다.
  • 가산점과 교차지원 흐름을 고려한 환산점수 최적 조합을 찾았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

수시전형이 '역량'과 '가능성'을 증명하는 무대라면, 정시는 오직 '수능성적'이라는 냉혹한 숫자로 승부하는 진검승부의 장입니다.

2027학년도 정시는 통합수능 체제가 완전히 안착된 시점이면서도, 대학별로 수능 반영영역과 가산점 부여 방식이 더욱 복잡해진 '정밀 전략'의 시대입니다.

단순히 총점이 높다고 합격을 낙관할 수 없으며, 나의 점수가 어느 대학의 환산식에서 가장 빛을 발하는지를 찾아내는 '데이터 마이닝' 능력이 합격의 키를 쥐고 있습니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ '정시 필승 전략', 단순 합산 점수의 함정에서 벗어나라

1. 활용 지표의 이해, '표준점수'와 '백분위'의 전략적 선택

(1) 표준점수 반영 대학 vs 백분위 반영 대학

대학마다 수능 성적을 활용하는 지표가 다릅니다. 상위권 주요 대학(서울대, 연세대, 고려대 등)은 국어와 수학은 표준점수를, 탐구 영역은 백분위를 활용한 '변환표준점수'를 주로 사용합니다. 반면 중위권 대학이나 일부 교대 등은 백분위 점수만을 반영하기도 합니다.

표준점수 유리자: 시험이 어렵게 출제되었을 때 고득점을 받은 수험생. 원점수 차이보다 표준점수 차이가 크게 벌어지기 때문입니다.

백분위 유리자: 난이도와 상관없이 내 위로 몇 명의 학생이 있는지가 중요한 수험생. 특히 탐구 영역에서 만점자가 많아 표준점수 변별력이 낮아질 때 백분위가 유리할 수 있습니다.

(2) 변환표준점수의 변수

탐구 영역은 과목별 난이도 차이가 극심합니다. 이를 보정하기 위해 상위권 대학은 수능성적 발표 후 별도의 '변환표준점수표'를 공지합니다. 내가 선택한 사탐/과탐 과목의 표준점수가 낮더라도, 백분위가 높다면 변환표준점수를 통해 손해를 만회할 수 있습니다. 따라서 정시지원 전 각 대학 입학처 홈페이지에 게시되는 변표(변환표준점수)를 반드시 확인해야 합니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

2. 대학별 환산점수와 반영 비율의 '황금 조합' 찾기

(1) 영역별 가중치의 위력

수능 총점이 같더라도 대학별로 국어, 수학, 영어, 탐구에 부여하는 가중치가 다릅니다. 예를 들어, 수학 성적이 월등히 높은 자연계열 수험생은 수학 반영 비율이 40% 이상인 성균관대나 중앙대를 타깃으로 삼아야 하며, 국어 성적이 좋은 인문계 수험생은 국어 비중이 높은 고려대나 성균관대 인문계열을 고려해야 합니다.

나의 국/수/탐 영역별 강점에 맞춰 '대학별 환산점수'를 산출했을 때 나의 전국 석차가 가장 상승하는 대학을 리스트업 하십시오.

(2) 영어와 한국사의 등급 간 감점 폭

영어 영역은 절대평가이지만 대학마다 반영 방식이 천차만별입니다. 연세대처럼 등급 간 점수 차가 커서 2등급부터 치명적인 대학이 있는 반면, 서강대나 중앙대처럼 등급 간 격차가 적어 영어 2~3등급도 다른 과목으로 충분히 극복 가능한 대학이 있습니다. 자신의 영어 등급에 따라 지원 가능한 대학 라인이 완전히 달라진다는 점을 명심하십시오.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 13일 오후 서울 구로구 신도림고등학교 고사장에서 시험을 마친 수험생들이 지인들과 포웅하고 있다. 2025.11.13 choipix16@newspim.com

3. 2027학년도 통합수능의 핵심, 가산점과 지정 과목 폐지의 명암

(1) '사탐런'과 과탐 가산점의 역학 관계

최근 많은 대학이 자연계열 지원 시 필수였던 '미적분/기하', '과탐' 지정 조건을 폐지했습니다. 이에 따라 공부 양이 적은 사탐을 선택하고 자연계열로 교차 지원하는 일명 '사탐런' 현상이 두드러지고 있습니다. 하지만 대학들은 이를 방지하기 위해 과탐 선택자에게 3~5%의 가산점을 부여하거나 변환표준점수에서 우대를 해주는 장치를 마련했습니다.

대응 전략: 가산점이 부여된 환산점수를 계산했을 때 사탐 선택의 이득이 과탐 가산점을 상쇄할 수 있는지 면밀히 따져봐야 합니다.

(2) 교차 지원(이과→문과)의 흐름과 합격선 변화

여전히 수학 표준점수에서 우위를 점한 미적분/기하 선택자들이 인문계열 상위권 학과(경영, 경제 등)로 교차 지원하는 흐름은 유효합니다. 이로 인해 인문계열 학과의 정시 컷이 예년에 비해 상향 평준화되는 경향이 있으므로, 순수 인문계 수험생들은 더욱 보수적인 지원전략이 필요합니다.

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
사진
한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동