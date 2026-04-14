대치동 26년 합격 노하우 집대성… '거인의어깨 AI' 공식 출시

AI 핵심 요약beta
- 대치동 거인의어깨가 15일 거인의어깨 AI를 출시했다.
- 26년 합격 데이터와 IT로 디지털 입시관리 플랫폼을 구현했다.
- 지속적 관리 시스템으로 세특 초안과 진로를 실시간 설계한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
맞춤형 전략 제공하는 지속적 관리 시스템
정확한 데이터 분석으로 합격 가능성 극대화
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 교육 1번지 대치동에서 26년간 입시전략의 기준을 세워온 입시컨설팅 전문기관 '거인의어깨'가 방대한 합격 데이터와 최첨단 IT 기술을 결합한 '거인의어깨 AI'를 오는 4월 15일 공식 출시한다.
이번에 선보이는 '거인의어깨 AI'는 단순한 질의응답형 챗봇을 넘어, 대치동 1타 입시컨설턴트 김형일 대표의 26년 직관과 노하우를 알고리즘으로 구현한 '디지털 입시관리 플랫폼'을 표방하고 있어 교육계의 이목이 쏠리고 있다.
기존 AI 입시 서비스들이 일회성 성적 진단에 그쳤던 것과 달리, '거인의어깨 AI'는 거인의어깨가 고수해온 '연회원 관리' 철학을 웹 기반으로 이식해 차별화를 꾀했다.
학생의 성적 변화와 누적된 비교과 활동, 목표 학과 등을 하나의 맥락으로 연결해 실시간으로 전략을 수정해 주는 '지속적 관리 시스템'이 핵심이다. 이를 통해 학생이 입력한 활동이 세부능력 및 특기사항(세특) 초안과 진로 추천에 즉각 반영되는 유기적인 입시 설계가 가능해졌다.
서비스의 핵심 경쟁력은 26년간 축적된 데이터의 깊이에 있다. 수만 개의 실제 합불 사례를 바탕으로 설계된 초정밀 분석 엔진은 최근의 의대 증원이나 무전공 확대 등 급변하는 입시 환경을 실시간으로 학습해 최적의 대안을 제시한다.
성적 수치뿐만 아니라 생활기록부의 질적 깊이까지 읽어내는 정밀 진단을 통해 숨겨진 합격 가능성을 극대화한다는 것이 업체 측의 설명이다.
거인의어깨 김형일 대표는 "강산이 두 번 변해도 변치 않는 합격의 법칙은 결국 정확한 데이터와 지속적인 관리"라며, "인간의 직관과 AI의 정확도를 결합한 이 서비스를 통해 지역이나 정보의 격차 없이 누구나 대치동 최고 수준의 입시 전략을 경험할 수 있게 하겠다"고 강조했다.
'거인의어깨 AI'는 현재 공식 홈페이지를 통해 서비스 중이며, 학생들은 '합격 리포트 확인' 및 '성적 진단' 등 혁신적인 입시 관리 서비스를 즉시 이용할 수 있다.
windy@newspim.com