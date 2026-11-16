하림 오드그로서, 장보기 넘어 칵테일 바로…2030 겨냥 팝업

AI 핵심 요약beta
- 오드그로서는 12일부터 18일까지 서울 강남구에서 팝업을 운영했다
- 오드그로서 바는 신선 식재료를 활용한 칵테일과 안주를 선보였다
- 방문객은 SNS 인증 게시물 작성 시 스페셜 드링크를 받을 수 있었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 하림그룹의 신선식품 직송 플랫폼 '오드그로서'가 서울 강남구 전통주 퓨전 칵테일 바 '크리켓서울'과 손잡고 오프라인 팝업을 연다. 온라인 장보기 플랫폼의 신선 식재료를 칵테일과 안주로 보여주며 2030 세대와의 접점을 넓히겠다는 취지다.
오드그로서는 11월 12일부터 18일까지 일주일간 '오드그로서 바'를 운영한다. 식재료가 가장 맛있는 순간을 뜻하는 '피크타임' 가치에 주류 시장의 믹솔로지 트렌드를 결합했다. 오드그로서는 당일 산란한 달걀과 당일 도계한 닭고기 등 식재료별 신선도와 숙성 기준을 적용해 소비자에게 직송한다.
시그니처 칵테일은 2종이다. '밀키 쉐이크'는 막걸리를 베이스로 당일 산란 달걀 흰자 폼을 올리고 소금에 절인 노른자를 갈아 얹었다. '치킨 브로스 블러디 메리'는 당일 도계 닭고기로 우린 육수에 토마토 워터와 트러플 오일을 더했다.
페어링 푸드는 4종이다. '장조림 에그 샌드위치', '넓적다리 맥적구이', '닭 육수 달걀찜', '고추기름 닭냉채'를 내놓는다. 방문객이 개인 SNS에 인증 게시물을 올리면 스페셜 드링크를 무료로 준다.
오드그로서 관계자는 "앞으로도 다양한 라이프스타일 브랜드와의 협업을 통해 오드그로서만의 독보적인 신선 가치를 알리는 접점을 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com