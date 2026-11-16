랩지노믹스, 누적 영업손실 145억원…전년비 절반으로 축소

국내 사업 재편·미국 검사실 통합으로 비용 절감

NGS·LDT 등 고수익 검사 집중…수익성 개선 추진

[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 글로벌 유전체 분자진단 기업 랩지노믹스는 국내외 사업구조 개편에 따른 비용 절감 효과로 올해 3분기 조정 영업손실이 34억7000만원을 기록하며 3개 분기 연속 손실 폭을 줄였다고 16일 밝혔다.

올해 3분기 연결 기준 매출액은 137억원, 영업손실은 34억6000만원을 기록했다. 대손상각비 등 비경상 손익을 제외해 회사가 산출한 조정 영업손실은 지난해 4분기 46억9000만원에서 올해 1분기 38억6000만원, 2분기 36억4000만원, 3분기 34억7000만원으로 감소했다. 지난 1~3분기 누적 영업손실은 145억원으로 전년 대비 절반 수준으로 축소됐다.

회사는 국내 사업의 비용 구조 재편과 미국 사업 운영 효율화가 손실 감소에 영향을 미쳤다고 설명했다. 국내에서는 인력과 영업거점을 사업 규모에 맞게 재편하고 진단검사 거래구조를 변경했다. 이에 따라 국내 월 운영비용은 지난해 9월 31억2000만원에서 올해 9월 10억원으로 약 68% 감소했다.

랩지노믹스 로고. [사진=랩지노믹스]

진단검사 부문은 수탁기관을 유투의료재단으로 변경했으며 올해 3분기부터 새로운 거래구조에 따른 매출이 발생하기 시작했다. 국내 사업의 올해 1~3분기 누적 영업손실은 45억원으로 전년 대비 78% 줄었다.

미국에서는 검사실 운영을 뉴저지 소재 임상검사실 큐디엑스(QDx) 중심으로 통합하고 있다. QDx 매출은 전년 대비 3% 증가했으며 미국 사업의 조정 영업손실은 올해 1분기 40억1000만원에서 3분기 25억2000만원으로 약 37% 감소했다.

올해 3분기 연결 매출액은 비수익 거래 정리 영향으로 직전 분기 대비 13% 감소했다. 랩지노믹스는 올해 안에 비수익 사업 정리를 마무리하고 차세대염기서열분석(NGS)과 자체개발검사(LDT) 등 수익성이 높은 검사 분야에 경영 자원을 집중할 계획이다. 회사는 이를 통해 월간 조정 상각전영업이익(EBITDA) 기준 손익분기점 달성을 추진한다는 방침이다.

랩지노믹스 관계자는 "올해 국내외 사업구조 개편을 신속하게 추진하며 사업 규모에 맞는 효율적인 비용 구조를 갖춰가고 있다"며 "연내 비수익 사업 정리를 마무리하고 고수익 검사 분야에 역량을 집중해 실질적인 수익성 개선 성과를 보여주겠다"고 말했다.

올해 3분기 말 기준 자기자본은 1332억원, 부채비율은 60.9%를 기록했다. 지난 2분기 최대주주가 약 30억원 규모의 장내 매수를 통해 지분을 확대한 데 이어 5대 1 주식병합과 감사위원회 도입을 완료했으며 현재 약 10억원 규모의 자기주식 취득을 진행하고 있다.

winter1004@newspim.com