엔비알모션, 올 3분기 매출 159억원…주력제품 성장세 지속

AI 핵심 요약beta
- 엔비알모션은 16일 3분기 매출액 159억원을 기록했다고 밝혔다
- 강구와 테이퍼롤러 매출은 증가했으나 유럽 고객사 승인 지연으로 레이스 매출은 감소했다
- 엔비알모션은 11월 설비 이전과 12월 세팅을 마치고 수익성 개선을 추진할 계획이다
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생산설비 확충·판매가격 조정으로 내년 수익성 개선 모색
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 자동차 부품 전문기업 엔비알모션이 2026년 3분기 연결 기준 매출액 159억원을 기록했다고 16일 밝혔다.
회사에 따르면 주력제품인 강구와 테이퍼롤러(TR)의 성장이 두드러졌다. 3분기 누적 기준 강구 매출은 전년 동기 대비 약 27% 증가했고, TR 매출은 6% 증가했다. 반면 비주력제품인 레이스는 유럽 고객사의 변경승인 절차 순연으로 매출이 감소했다. 회사는 승인 절차가 마무리 단계에 있으며 고객사와 수주 협의 이후 공급이 재개될 것으로 보고 있다.
회사는 3분기 영업손실은 부재료비 부담과 연구개발비 증가의 영향을 받았다고 설명했다. 2027년 수익성 개선을 위해 생산 능력(CAPA) 확충 작업을 연내 마무리할 계획이다. 장비 이전을 순차적으로 진행하면서 일정이 지연됐으나, 11월 중 이전을 완료하고 12월 잔여 설비 세팅을 마칠 예정이다.
원가 상승에 따른 수익성 부담을 완화하기 위해 주요 고객사와 판매가격 인상을 협의 중이다. 회사는 내년도 수주 및 판매물량에 가격 조정이 반영될 가능성이 높다고 보고 있다. 동시에 상대적으로 가격조건이 유리한 수출물량 확대를 통해 수익구조 개선을 추진하고 있다.
엔비알모션 관계자는 "글로벌 완성차 시장의 변화에 유연하게 대응하기 위해 신규 설비투자를 효율적으로 집행하고 있다"며 "연내 생산 능력 확충을 마무리하고 판가 조정과 수출 확대를 통해 2027년 수익성 개선에 집중하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com