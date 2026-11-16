KB자산운용, 미국 대표지수 ETF 매수 인증 이벤트 진행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

S&P500·나스닥100 상품 대상

1주 이상 구매 고객 참여 가능

매수 수량별 신라호텔 식사권·상품권 제공

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용이 미국 대표지수 상장지수펀드(ETF) 투자자를 대상으로 연말 매수 인증 이벤트를 진행한다.

KB자산운용은 오는 17일부터 12월 31일까지 'RISE 미국S&P500 ETF'와 'RISE 미국나스닥100 ETF' 매수 고객을 대상으로 경품 이벤트를 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 자녀 계좌 개설과 증여, 연금계좌 납입이 집중되는 연말을 맞아 미국 대표지수 ETF를 활용한 장기투자를 장려하기 위해 마련됐다. 단기적인 시장 변동에 대응하기보다 투자 원칙을 세우고 꾸준히 투자하는 문화를 확산한다는 취지다.

참여 대상은 이벤트 기간 중 해당 ETF를 1주 이상 매수한 고객이다. ETF 투자가 가능한 모든 증권사 계좌에서 참여할 수 있으며, 매수 후 이벤트 페이지에서 인증하면 된다. 두 상품의 매수 수량은 합산해 인정한다.

[사진=KB자산운용]

경품은 매수 수량에 따라 차등 제공한다. 100주 이상 매수 고객 중 추첨을 통해 5명에게 신라호텔 더파크뷰 2인 식사권을 증정한다. 10~99주 매수 고객 중 30명에게는 배달의민족 상품권 3만원권, 1~9주 매수 고객 중 50명에게는 메가커피 아메리카노 쿠폰을 제공한다.

각 매수 구간에서 당첨되지 않은 고객은 별도 신청 없이 하위 구간 경품 추첨에 자동 응모된다. 당첨자는 내년 1월 8일 발표할 예정이다.

이벤트 대상인 두 ETF는 미국 대표 주가지수에 투자하는 상품이다. RISE 미국S&P500 ETF의 총보수는 연 0.0047%, RISE 미국나스닥100 ETF는 연 0.0062%다. 두 상품 모두 연금저축과 퇴직연금 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서 투자할 수 있다.

KB자산운용은 이벤트와 함께 '연금 투자, RISE 미국대표지수 ETF로 완주하라' 광고 캠페인도 진행한다. 마라톤 페이스메이커를 소재로 장기적인 연금 투자에서 낮은 비용과 규칙적인 분산 투자의 중요성을 강조할 계획이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "장기 투자는 단기적인 시장 흐름에 흔들리기보다 자신만의 투자 원칙을 세우고 꾸준히 실천하는 것이 중요하다"며 "이번 이벤트를 통해 더 많은 투자자가 미국 대표지수 ETF를 활용한 장기 투자에 관심을 갖길 바란다"고 말했다.

한편 KB자산운용은 오는 17일 미국 시가총액 상위 10개 기업에 투자하는 'RISE 미국초대형주TOP10 ETF'도 신규 상장한다. 특정 업종에 한정하지 않고 시가총액 순위에 따라 투자 종목을 정기적으로 교체하는 상품이다.

ETF 투자 시에는 총보수 외 기타비용을 포함한 합성총보수를 확인할 필요가 있다. 관련 비용은 투자설명서에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com