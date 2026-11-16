[특징주] 삼성SDI, 美 ESS 대규모 수주 소식에 프리마켓 3%↑

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDI가 16일 주피터파워와 미국 ESS 배터리 공급계약을 체결했다
- 삼성SDI는 2029년부터 3년간 16GWh 규모 LFP 배터리를 공급한다
- 계약 규모는 수조원대로 추산되며 추가 수주 시 27GWh까지 확대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성SDI가 미국 에너지저장장치(ESS) 시장에서 대규모 배터리 공급계약을 확보했다는 소식에 16일 프리마켓에서 3% 가까이 상승하고 있다.
이날 오전 8시41분 기준 대체거래소 넥스트레이드(NXT) 프리마켓에서 삼성SDI는 전 거래일 대비 2.93% 오른 49만2000원에 거래되고 있다. 장 초반에는 49만5500원까지 올랐다.
삼성SDI는 이날 미국 에너지저장장치 전문기업 주피터파워(Jupiter Power)에 약 16기가와트시(GWh) 규모의 리튬인산철(LFP) 배터리를 공급하는 계약을 체결했다고 밝혔다.
계약 금액은 수조원대로 추산된다. 삼성SDI는 2029년부터 3년간 주피터파워에 배터리를 공급할 예정이다. 향후 추가 공급계약이 이뤄질 경우 전체 수주 규모는 약 27GWh까지 확대될 수 있다.
이번 계약에 따라 공급하는 배터리는 미국 인디애나주에 있는 스타플러스에너지(SPE) 공장에서 생산할 예정이다. 삼성SDI는 최근 해당 공장에서 LFP 배터리 양산을 시작했다.
삼성SDI는 기존 삼원계 배터리 중심의 ESS 사업을 LFP 제품으로 확대하고 있다. 이번 계약으로 미국 현지 생산 기반을 활용한 ESS 배터리 공급 경쟁력도 강화할 것으로 기대된다.
plum@newspim.com