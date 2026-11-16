하이트진로, 연말 맞아 '진로 윈터 에디션'과 굿즈 2종 선봬

AI 핵심 요약beta
- 하이트진로가 16일 산타·루돌프 두꺼비를 담은 진로 윈터 에디션을 출시했다
- 신제품은 기존 진로와 같은 제로슈거·15.7도·가격으로 11월 셋째 주 판매된다
- 하이트진로는 2027 진로 다이어리와 두꺼비 스노우볼도 함께 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 하이트진로가 산타와 루돌프로 변신한 두꺼비 커플을 라벨에 담은 '2026 진로 윈터 에디션'을 한정 출시하고 겨울 시즌 마케팅에 나선다.
16일 하이트진로에 따르면 이번 제품은 산타 모자를 쓴 핑크 두꺼비에 스카이블루 라벨을, 루돌프 뿔과 초록색 코를 단 블루 두꺼비에 핑크 라벨을 적용했다. 11월 셋째 주부터 전국 일반 음식점과 주점, 대형마트, 편의점 등에서 판매한다. 제로슈거 주질과 도수(15.7도), 가격은 기존 진로와 같다.
회사는 굿즈 2종도 함께 내놓는다. '2027 진로 다이어리'는 두꺼비 캐릭터를 홀로그램 디자인으로 담았고, '두꺼비 스노우볼'에는 진로 제품과 잔으로 꾸민 크리스마스 트리를 넣었다. 두 제품은 11월 셋째 주부터 네이버 스마트스토어와 카카오톡 선물하기에서 판매하며, 다이어리는 전 채널에서, 스노우볼은 전국 일반 음식점과 주점에서 증정 이벤트로도 제공한다.
하이트진로 마케팅실 관계자는 "앞으로도 시즌, 테마별 한정판을 통해 소비자와의 소통을 확대하고 진로의 젊고 트렌디한 이미지를 강화해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com